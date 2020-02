Pelusa: “La TV me enseñó mucho y me regaló el cariño de la gente”

“Luego de las vacaciones, primero con el casamiento de mi hija, y luego con los nietos, vuelvo renovada. Las vacaciones siempre renuevan, y estamos con mucha fuerza y energía para el este nuevo ciclo de programa”, adelanta la conductora.

La diva de las tardes recuerda que empezó su carrera en televisión hace mucho tiempo. “Con un señor y caballero que fue Héctor Velázquez, quien se nos fue muy pronto. Él hacia noticiero con Susana Ibáñez Rojas, y con Miguel Ángel Rodríguez”, recuerda.

Entre los consejos que recibió Pelusa acerca de la tarea en la televisión recuerda sonreír siempre, ante cualquier circunstancia. “Y no ponerme en evidencia ante una equivocación, seguir hablando, y pasar a otra cosa. La televisión me enseñó mucho, y sobre todo, me regaló el cariño de tanta gente”, detalla.

Entre recuerdos que atesora en sus inicios, menciona, que tiene muy varios, sobre todos de los programas en los que participó. Destaca su paso por el programa Mujer.

“Mujer se dio gracias a Noemí Gómez, quien un día me planteó liderar un programa, y salir de la Mañana de cada día, donde compartía con tío Arturo (Rubin) y con Sanie López. Fue un formato en el que le hablábamos a la familia toda, y a la mujer en particular. A ese formato le tengo en mi corazón y a toda la gente con quien compartí esa experiencia”, destaca Pelusa.

Youtube. La comunicadora siempre en la vanguardia, ya tiene dos años de experiencia en la plataforma YouTube bajo el título Siempre Pelusa, con 17.000 suscriptores y que consistía en entrevistas en una cafetería. “Lo califico como una experiencia maravillosa. Este año, creo que en marzo o abril retomo esa plataforma con otro tipo de entrevistas”, adelanta.

Para Rubin, tomar un café con personas a quienes ella misma eligió realmente le encantó. “Tuve la oportunidad de conocer más, y llegar al corazón de esas personas. Mis entrevistados se abrieron de una forma muy natural conmigo, hasta me llegaron a decir que parecía una sicóloga por la habilidad de escuchar, que es lo que más me gusta”, expresa.

Pelusa confiesa que las cafeterías con las que trabajó en el proyecto fueron fabulosas. “En Paraguay se ha despertado esa onda y ese modo de vivir que es tomarse un cafecito en cualquier momento, y charlar un poco de todo”, rescata.

actualidad. El espectador encuentra en Al estilo Pelusa, temas de actualidad, a nivel nacional e internacional, con la oportunidad de comentar y compartir historias de interés social.

El formato presenta casos reales, proponiendo soluciones a conflictos con los que el público podría identificarse.

Entre las novedades que propone la producción se encuentra el bloque Panelista por un día, en el cual un espectador puede ocupar la silla de panelista por una emisión. “Queremos acercarnos a la gente que nos ve todos los días”, finaliza la conductora.