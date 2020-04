Pedirán juicio para fiscala general sin acompañamiento en Diputados

“No podemos tolerar el uso indebido de influencia de la máxima representante de la sociedad”, resaltó el legislador liberal.

Acosta reconoció que no tiene apoyo, en principio, en la Cámara de Diputados, menos aún de la bancada cartista, que no está a favor del juicio político, y ante el total silencio sobre el tema por parte de Colorado Añetete, e incluso de todos los opositores, pero indicó que no se necesita de más de uno para la presentación del pedido.

“La bancada cartista es poderosa en Diputados. Pero hay que tener en cuenta que muchas actuaciones de la Cámara cambiaron debido a la presión ciudadana”, señaló.

El empresario es el hermano de Osvaldo Salum, gerente de una empresa del ex presidente de la República Horacio Cartes, líder del movimiento Honor Colorado, de la mano de quien Quiñónez ingresó a la Fiscalía General.

“Nunca fue representante real de la sociedad. Usó su influencia indebida para proteger al poderoso. Ojalá con mis colegas que hacen denuncias oportunas, esta vez nos unamos todos para denunciar”, insistió el liberal.

Acosta aseguró que seguirá la misma línea de denuncias, como sucedió con las que derivaron en las renuncias de los titulares de Dinac, Édgar Melgarejo, y Petropar, Patricia Samudio.

“Espero que colegas diputados no estén considerando que la actuación de la fiscala general es solo un pequeño error. Es uso indebido de influencia. Imagínense si en este caso opera de esta manera, lo que será en otras actuaciones. Si no condenamos, realmente no cumplimos nuestra labor”, sentenció el diputado liberal.

Sostuvo que hay méritos para una destitución de la fiscala general, alegando que usó su cargo para intermediar por el empresario y que este pueda violentar la cuarentena, para que cumpla el aislamiento en su casa y no en el refugio establecido por el Gobierno.

Salum formó parte del grupo de 156 paraguayos que arribaron al país mediante un vuelo humanitario de la compañía Eastern Airlines de Estados Unidos. “Cómo llegó a manos de la fiscala un certificado médico de que la persona tenía asma, cómo la misma fiscala va a enviar un documento intermediando por alguien. Todos le aplaudimos en su momento, cuando dijo que ningún diputado ni senador le llame”, cuestionó.

Además, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, confirmó la información.

Cartismo no apoya. El líder de la bancada de Honor Colorado, el diputado Basilio Bachi Núñez, dijo que no están de acuerdo con la presentación del pedido de juicio político contra Sandra Quiñónez.

Manifestó que Federico González no tiene credibilidad y que el objetivo es desvincular a Quiñónez para ubicar en su lugar a fiscales afines a un sector.

“Dejemos de lado las cuestiones políticas y el cháke a cada momento, eso espero de colegas diputados, y más cuando todavía no tenemos ninguna información oficial de voceros creíbles”, expresó.

Por su parte, el diputado Walter Harms dijo que el anuncio de Édgar Acosta es una cuestión populista. “El juicio político es una cuestión grave, es una institución constitucional que requiere de análisis, debate y no llevar a tambor batiente y atropellar a lo loco. Estoy en desacuerdo y me parece un acto de populismo que no cabe en un colega lo que dijo Édgar Acosta, debería ser un poco más coherente y serio. Debería saber que no puede presentar solo, deben hacerlo al menos 15 diputados para que se admita ese pedido. Entra en un terreno de populismo y de querer arrearnos a nosotros, él no es nuestro jefe”, reaccionó.

Indicó finalmente que si no tiene apoyo, no debería presentar.