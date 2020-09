Patricia Reyna, compartiendo su arte con las mascotas

A la espera de la apertura de los teatros, la reconocida actriz, dramaturga, directora y productora de teatro Patricia Reyna volcó su creatividad a su otro gran amor, las mascotas. En pandemia con las medidas que restringen la vuelta a los espectáculos con público, fue muy difícil afrontar este año con toda la temporada prevista parada, y fue así que Reyna, centró sus actividades en la creación de cuchas para perros y gatos, que –según comparte– es una actividad que venía realizando desde hace unos años como una opción paralela, un escape y un detalle para su círculo cercano. “Con este estado de pandemia que nos jaqueó, sobre todo a los artistas y más aún a los que nos dedicamos al teatro, fue la elección ineludible, no solo porque me gusta y relaja hacerlas, sino por mi amor por las mascotas, que me ayuda a darles el tiempo necesario a cada una y ser creativa para que no haya dos iguales”, comparte. Y la dedicación se percibe en cada creación, con clientes que la eligen más allá de las telas o colores, por aquello invisible al comprador humano. “Yo les digo a quienes las adquieren que hago con tanto amor esas cuchitas que sus perritos o gatitos lo perciben y se sienten tranquilos y apapuchados en ellas”, añade. La versión única de cada producto se debe a la creación artesanal.

Las camitas las comparte a través de sus redes sociales, particularmente en Facebook, donde inicia los contactos con los interesados. Los demás detalles se pasan al WhatsApp. En el perfil además cuenta con imágenes de las mascotas satisfechas que aprueban y comprueban la calidad. Entre sus productos cuenta con camitas de diferentes dimensiones todas personalizables. “Las preferidas son los niditos, pero también hay colchonetas”, añade.

Patricia Reyna fue galardonada este año junto a Equipo Teatro, proyecto que lleva con Juan Carlos Cañete, con el Premio Edda a Mejor Obra de Teatro, con La desgracia, un drama de su autoría, que pone en foco y en primera persona, la violencia y los abusos contra la mujer.

Con experiencias en formato online y de autoteatro, Reyna comparte que prefiere replicar la puesta premiada cuando el público pueda compartir la emoción desde sus asientos, ahí con las actrices viviendo las historias frente a ellos. “En cuanto podamos volver al teatro presencial es una de las obras que tenemos en agenda reponer, ya que el premio que obtuvo despertó en el público que no la vio la intención de disfrutarla. O sufrirla, eso ya depende de cada uno”, subraya.

Reyna refiere que este fue un año de nuevas formas de llegar al público, pero que no se pueden llamar propiamente un año con teatro. “Partamos de que lo que no es un espectáculo con público presencial, no es teatro, es otra cosa, no teatro. Entendiendo eso, en el caso de las diferentes plataformas que pudimos experimentar, que decir más que fue solo un transitar por una carretera desconocida y árida, donde no hay nada que ver o sentir”, comparte. Y rescata que la experiencia en el autoteatro fue lo más cercano de esta temporada. “El caso del autoteatro fue distinto, fue lo más parecido al teatro en lo que va del año. Esa experiencia fue movilizadora, disfrutable y generó en actores y público la conexión imprescindible para que podamos llamarla teatro”, concluye

LA VUELTA AL ESCENARIO