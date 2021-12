Pasajeros expuestos a infectados con ómicron no fueron contagiados

Como no hubo confirmación para el Covid-19, las muestras no fueron encaminadas para el secuenciamiento genómico en la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz). En este momento, no hay más personas sospechosas con la variante ómicron en el estado de Paraná.

Tras confirmarse que una pareja dio positivo para la variante ómicron en Brasil, se estableció el seguimiento de la ruta que tomaron estos pasajeros, así se llegó hasta el estado de Paraná. Según los registros desembarcaron en la ciudad el 27 de noviembre, cuando aún no estaba establecida la obligatoriedad de examen y cuarentena para personas venidas de África. Ni siquiera el registro del destino final se pudo conseguir.

Es así que con ayuda de la Policía Federal y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) se ubicó a los siete pasajeros.

CIFRAS

Foz de Yguazú confirmó ayer otros 12 casos nuevos de Covid-19, según reportó el Servicio de Vigilancia Epidemiológica de esta ciudad. Suman en total 45.568 infectados con la enfermedad desde el inicio de la pandemia, de los cuales 44.345 personas ya están recuperadas.

De los 12 nuevos casos, 5 son mujeres y 7 son varones, con edades comprendidas entre 1 y 71 años y de ellos 3 están internados. De todos los casos activos, 50 están en aislamiento domiciliario, con síntomas leves y 14 están internados. Foz suma 1.159 muertos por el Covid-19.

Gracias a la muy buena cobertura de vacunación en Foz de Yguazú, noviembre fue el mes de menor cantidad de nuevos infectados. El índice de ocupación de camas de terapia fue también de los más bajos. W.F.