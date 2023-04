"En este caso vamos a dar el ejemplo y esperamos que se convierta en política pública", expresó a Monumental 1080 AM el empresario Alejandro Zuccolillo, el propietario de la compañía Magno SA.

Manifestó que hay países donde en el día de las elecciones el transporte es público y gratuito y que el objetivo de la iniciativa que impulsan los transportistas en esta ocasión es tratar de sacar todas las trabas posibles a la no participación en el caso de las elecciones.

Acotó que podrían ser sumariados por el Viceministerio de Transporte, ya que incumplirán con el cobro de los montos establecidos por ley.

"Rogamos a la conciencia para que no nos juzguen", apeló Zuccolillo.

Explicó que este domingo cubrirán sus propios itinerarios y no los de otras empresas, sino incurrirían en otra infracción.

Según el empresario, hasta el momento no se sumó otra empresa a la implementación del pasaje gratis para este domingo y tampoco ningún empresario reclamó al respecto.

Las dos compañías del transporte público asumirían los costos de la operación ese día. A cada una le costaría aproximadamente USD 15.000.

"Consideramos que es una fiesta cívica que se celebra cada cinco años y para nosotros también es la oportunidad de poder dar un mensaje claro, de que no tenemos ninguna vinculación partidaria, de que no vamos a estar alquilando los buses a ninguna empresa o partido en particular", resaltó en un momento el empresario.