Parroquia del Salesianito es suprimida por falta de fieles

Esta decisión fue tomada por la falta de fieles en las misas debido a las restricciones de la pandemia. En este periodo se registró poca cantidad de asistentes en los cultos religiosos.

La Carta del Rector Mayor de los Salesianos de Don Bosco confirma la decisión hecha por el Capítulo Inspectorial de la Inspectoría NS de la Asunción, por la que por falta de personal consideran entregar la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Salesianito) a la Arquidiócesis de la Asunción, quedando firme que el Santuario del mismo nombre continúa su servicio pastoral y el templo pasará a uso del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

DESTITUIDO. Por otro lado, ayer frente al Arzobispado de Asunción un grupo de feligreses se manifestaron por la destitución del padre Víctor Cabañas. Los miembros de la parroquia Virgen de las Mercedes de la ciudad de Lambaré alegaron que el padre Cabañas fue removido de su cargo injustamente.

Según los feligreses, el padre denunció que en la escuela Papa Francisco, de la Parroquia Virgen de Las Mercedes, había varias irregularidades en la administración y faltante de dinero, por lo que a raíz de esta denuncia fue destituido de su puesto.

El padre Víctor Cabañas indicó que él denunció que en la escuela había varias irregularidades y que los padres hace tiempo venían quejándose de la baja calidad de enseñanza de la institución.

“Aquí el problema es que nunca se llevó bien la administración. Yo no es que denuncié que falta plata o que no falta plata, sino que es un desastre en el aspecto administrativo. ¿Cómo en la escuela no va a haber factura? No se tiene ningún registro en papeles de cuánto es el dinero que entró o que salió, no hay ningún aval ni registro de los números de la escuela. Otro de los problemas es que los padres hace mucho ya se están quejando del aspecto pedagógico de la escuela que se está llevando. A mí me preocupa que los niños no saben expresarse y no sepan leer”, afirmó Cabañas.

“Yo no sé. El arzobispo parece que prefiere que venga alguien y que cierre un ojo y que siga así la cosa. Hay que hablar con ellos para ver cuáles son los criterios que utilizaron ante una situación así”, refirió.