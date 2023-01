No podemos seguir simulando nuestra realidad. Los mismos protagonistas de este escándalo que dieron la información a los americanos temen las consecuencias, y el nivel de documentación acumulada es enorme, que el juicio en los tribunales de Brooklyn pueden opacar al del Chapo Guzmán o el encargado de seguridad de México que tiene lugar ahora. La defensa de algunos sectores colorados que cuestionan una conspiración electoral se parecen a las arengas con machete del general Noriega, quien sabía que estaba perdido cuando lo hacía. Esto, señores, se acabó y prolongarlo es meter al país en una agonía innecesaria para una economía que todavía no se recupera de la pandemia.

Que nos digan que nuestro ex presidente complotaba con un grupo terrorista que coloca bombas y mata judíos es de una gravedad enorme. Nos coloca en el foco de un conflicto global y pone en riesgo la seguridad nacional. Se han prendido todas las alarmas en Israel que no pueden entender cómo su actual jefe de Estado recibía como amigo a quien como mandatario paraguayo negociaba con Hezbollah, que colocaba al mismo tiempo bombas en su territorio matando a sus ciudadanos. Esto es gravísimo; puede hacer que ese conflicto baje a nuestro territorio y nos preguntemos cómo entramos en este juego diabólico que podría matar a los nuestros. De Velázquez había pocas dudas. Él se ufanaba de esas amistades y se exhibía de manera pública y orgullosa. Tenía a su esposa de fiscala adjunta y él sabía desde sus tiempos de Ciudad del Este la operativa de los grupos criminales. Su presencia en el gobierno pone también en serio riesgo a la República. Es el país que ahora puede sufrir las consecuencias de este pérfido juego criminal en el que están envueltos Cartes y Velázquez. Este no es un asunto personal de ambos, es un tema de seguridad nacional que, como tal, debe abordarse. Los empresarios que admiraban el modelo Cartes deben mirar lo que les puede pasar si continúan con la misma admiración.

La compra de legisladores era vox pópuli en los tiempos que Velázquez, cuando era presidente de los diputados, dicen que incluso tienen pruebas del intercambio como aquellas tomadas con Montesinos comprando legisladores antes de la caída de Fujimori. Algunos que recibieron ya cantaron y alguna procesada lo hizo por delación premiada. Cuando salten las pruebas veremos la calaña de los mismos y cómo se mofaban doblándoles el salario para serles fiel al comprador que, como mercader de meretrices, había convertido el Congreso en un gran prostíbulo a cielo abierto.

La enmienda de sangre que costó tanto dolor y muerte en el 2017 había estado en el bazar por un millón de dólares. El joven Quintana, asesinado en un local partidario, todavía espera justicia porque la Fiscalía cómplice no fue capaz de investigar al principal responsable porque tenía “alto perfil”. Una vergüenza Sandra Quiñónez y sus fiscales. Nunca vimos tanta capitulación de un poder del Estado. Se quemó el Congreso, fueron comprados 27 legisladores y acabamos con este gobierno, cuyo jefe viaja a una boda en Miami y deja a cargo de la República a un socio de terroristas.

¿Qué habrá hecho este país para llegar a todo esto? Peña hablando de las bondades de la lucha contra la corrupción en los EEUU con los mismos que calificaron a su mentor de ser el capo di tuti capi. Un bochorno por donde se lo mire.

Hay que evitar que el país sufra las consecuencias de ser un Estado paria y que nos volvamos un sitio de abusadores que violan nuestra honra, prestigio e historia. Evitemos acabar siendo la Corea del Norte y el hazmerreír del mundo.