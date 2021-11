Parece más un cumplido que el verdadero compromiso

Duván Zapata. Hace goles en el Atalanta y no así en la selección cafetera. Hay reclamos.

Contra Chile se sucumbió en un desorden terrible. No se tuvo el control del juego, faltó carácter y el resultado está a la vista. Una desgracia hizo el gol de los trasandinos que tampoco por entonces llegaban mucho. Pasando los minutos se consolidó la visita pudiendo alcanzar marcar mayor diferencia en el resultado. Por su parte, los disparos al arco de Paraguay fueron contados y producto de los empujones a campo rival. Además en la portería adversaria estaba un experimentado como Bravo que aseguró las pocas que le llegaron y controló el tiempo tal como lo hicieron otros veteranos como Medel y Vidal. Lo que más duele al final es que el peso de la localía no existe, las frustraciones de los hinchas son permanentes y lo que tendría que traducirse en temperamento por parte de los protagonistas no es otra cosa que parecer más un cumplido que el verdadero compromiso. Se escuchó y se dijo de todo, es que fue producto del desahogo por el desencanto actual. El mal continúa y eso se arrastra hace tiempo. La última parada

Pasado mañana los nuestros van por la rehabilitación en Barranquilla, el feudo preferido del oponente. Habría que ver qué equipo pone el DT en procura de revertir el momento y en especial por lo dejado en casa. Colombia es consciente que bajo la propia presión de su afición necesita elevar su nivel, puesto que los reproches son constantes a la falta de gol y por la seguidilla de empates que en verdad suman pero son insuficientes. Hagamos un repaso de las estadísticas: Contra Argentina en junio igualdad a 2 de local, en La Paz 1-1 con Bolivia, excepción ante Chile venciendo 3-1, igualdad con Uruguay en Montevideo sin goles y mismo score ante Ecuador cerrando con derrota ante Brasil en São Paulo. El conjunto de Rueda ganó un solo cotejo de los seis mencionados a lo que se agrega la evidente falta de contundencia en el segundo semestre del año. Las ilustres figuras que lucen en el exterior no se justifican con su selección donde más se menciona la trayectoria para cada compromiso que la propia gestión tan exigida por la prensa. Habría que ver que acontecerá el martes. Los cafeteros están al igual que Chile y Uruguay con 16 puntos, a cuatro de ventaja sobre Paraguay que comparte con Bolivia la penúltima ubicación estando Venezuela en el fondo.

Dos contra el resto

Aún con partido pendiente por jugar por el suspendido en Río, se verán la cara al cierre del año, Argentina y Brasil en San Juan, uno de los estadios de mejor infraestructura del vecino país. El anfitrión hará su segunda presentación en este moderno escenario que ya que recibió Copa América en el 2011 y un encuentro por las eliminatorias para el 2018 (Argentina 3 – Colombia 0). Y hablando del clásico sudamericano, la ventaja de estas representaciones es enorme en la tabla. Brasil de manera invicta con una racha impresionante de victorias ya se inscribió para Qatar, mientras tanto, la albiceleste que tampoco conoció de derrota alguna, está a un paso de lograr el objetivo. Son dos más el resto, el líder tiene 34 puntos y su perseguidor 28 y a ocho aparece Ecuador en la tercera posición.

La diferencia no se puede discutir, los más poderosos de América marcan una notable distancia.Cierre del año

Tras la fecha del martes habrá un parate en las clasificatorias. En La Paz Bolivia aguarda a Uruguay a partir de las 17:00. Pitará Sampaio de Brasil y al VAR Reway de la misma nacionalidad. Ya dijimos a las 20:00 Colombia – Paraguay teniendo a Facundo Tello de Argentina como conductor y en el monitoreo Juan Soto de Venezuela. Mismo horario para Venezuela – Perú en el estadio Olímpico de Caracas, el árbitro Arleu de Brasil y Traci frente a las pantallas. Los invictos Argentina y Brasil como ya apuntamos en San Juan a las 20:30, los uruguayos Cuña y Ostojich serán los jueces, concluyendo con Chile – Ecuador en Santiago a las 21:15, los responsables del referato Rapallini de Argentina y Vigliano del mismo país.

La continuidad del certamen organizado por la FIFA se repondrá a fines de enero y la suerte para varios estaría prácticamente echada, esto lógicamente ajustado a lo que vaya a ocurrir este martes.Viejos conocidos

Sacudió el mercado mundial la vuelta de Dani Alves al Barcelona. El lateral de 38 años se reencontrará con Xavi Hernández, hoy entrenador del culé en un clima que despierta una gran pasión en todos los seguidores porque es un encuentro de gente de fútbol que acaparó títulos de gran envergadura como la propia Champions League.

La otra historia en la información y hablando del mismo club está relacionada al Kun Agüero que por una arritmia cardiaca podría dejar el fútbol. El delantero llegó a Cataluña desde el Manchester City y lamentablemente atraviesa esta situación tan delicada.