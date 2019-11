Pararán recolección si no mantienen y reparan camiones

Informó que tienen el compromiso de los directores de Gabinete, Marcelo Mancuello, y de Administración y Finanzas, Rolando Alvarenga, de que darán solución a estas solicitudes para este fin de semana.

“Si no se soluciona para la próxima semana, no haremos recolección. Si algún camión alcanza cinco mil kilómetros sin mantenimiento, ya no saldremos. Y eso se daría entre el lunes y el martes”, sentenció.

Insistió en que “son vehículos nuevos a los que si no se les hace mantenimiento en tiempo y forma, se van a caer muy rápido. Hay camiones viejos parados por falta de elásticos. Estos también se deben reparar para no cargar todo el duro trabajo a las máquinas nuevas”.

Finalmente, Fernández apuntó que las bolsas faltan a raíz de que se tuvieron situaciones atípicas como la bajante del río y la final de la Copa Sudamericana que demandaron el uso de todos los materiales que se tenían. “Por eso estamos pidiendo más bolsas, ya que ahora los compañeros están reciclando pasacalles recuperados para el retiro de basura”, concluyó.