Paraguayos reducen gastos por inflación, según encuesta

De forma agrupada a nivel país, un total general del 76% ha reducido gastos o planea hacerlo próximamente, según sus responsables. Este porcentaje comprende el 45% que ha reducido algunos gastos en los últimos meses, más el 31% que está planeando reducir sus erogaciones en los próximos meses. En tanto que el 21% no planea hacer cambios por ahora ni en los próximos meses. Por último, un 3% no sabe o no responde.

JÓVENES, MÁS PREOCUPADOS. Al mirar las estadísticas según las características de los encuestados, se encontró que el aumento del costo de vida se mantiene prácticamente igual al comparar por género. Pero si se considera la suma de quienes ya han tomado acciones reduciendo gastos y quienes están considerando hacerlo próximamente, los más jóvenes están mayormente preocupados, con un 79% de quienes han reducido y planean reducir gastos. Les siguen las personas de 35 a 54 años, con un 76%; y finalmente las personas de más de 55 años de edad, con un 71% de preocupación y acción.

En contraste, la consultora analizó las diferencias entre los porcentajes por grupos de edad, de quienes no planean hacer cambios a futuro: son los adultos mayores de 55 años los que se encuentran relativamente más tranquilos ante esta situación, con un porcentaje del 25% de “sin cambios”. Le siguen muy de cerca las personas de 35 a 64 años, y finalmente los jóvenes entre 18 y 34 años son los más preocupados por los cambios en costos, ya que solo el 16% de ellos no planea realizarlos.

INQUIETUD EN EL SUR. “En el análisis en conjunto de quienes han tomado acciones reduciendo gastos y quienes están pensando hacerlo, considerando las zonas a nivel país, la zona Sur es la más preocupada por el aumento del costo de vida, con un 83% de quienes han reducido y planean reducir, mientras que los asuncenos son los menos preocupados, con un 56%”, expresa parte del documento.

En consecuencia –y al analizar las diferencias entre quienes mencionan que “no planean hacer cambios a futuro próximo”– son los residentes en Asunción quienes se encuentran más tranquilos ante la situación actual, con un porcentaje del 33%, seguidos por el Este del país con 25%, el Norte con 22% y el Oeste (Región Occidental), con 21%, zonas Central y Centro ambas con 19%, y finalmente la zona Sur (Ñeembucú, Itapúa, Misiones) con 17%.

ICA Consultoría Estratégica también analizó la situación financiera declarada, desagregada por nivel educativo: el 51% de las personas que finalizaron sus estudios universitarios y/o realizaron estudios de postrado son quienes viven más cómodamente (9 pp. encima del resultado general del estudio), mientras que el 35% de aquellos que llegaron hasta la primaria o menos, constituyen el último grupo de aquellos que viven más cómodamente (7 pp. debajo del promedio).

“Consecuentemente, el grupo que más lucha para llegar a fin de mes está constituido por aquellos cuyo máximo nivel de estudios alcanzado es el primario, mientras que el grupo al que menos le cuesta llegar a fin de mes, corresponde al de quienes cuentan con título universitario o han realizado estudios de posgrado”, enfatiza la consultora.