Paraguaya gana oro y bronce

Campeona. Nicole Martínez (c) consiguió oro en remo.

Participaron equipos de Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay y Perú.

Nicole obtuvo medalla de oro en single femenino en categoría menor (Sub 16) y bronce en single júnior (Sub 18) donde compitió ante la argentina Sol Ordás, medalla de oro en Olimpiadas Juveniles. La deportista viajó con la ayuda de la Federación Paraguaya de Remo representando a su club, Escuela de Remo Paraguayo Alemán, según informó la madre de la atleta, Rosa González. Esta es la 2ª vez que Nicole consigue oro en Sub 16 en dicho torneo, ya que también lo hizo en el 2017, con 14 años.