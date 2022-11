Paraguay sondea sistema de riego para el Chaco Central

Una comitiva liderada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Santiago Bertoni, se encuentra en el país vecino para conocer los detalles de inversión e impacto del proyecto para la población, de manera a aplicar un modelo similar en Paraguay, explicó el presidente de la Regional de Boquerón de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Egon Neufeld, quien forma parte de la delegación del sector privado.

La infraestructura consiste en canales de hormigón que se abastecen de un recurso hídrico para llevar agua a zonas desérticas. Se diferencia del acueducto al operar a cielo abierto. “Estamos comenzando a hacer números detrás de un gran sueño y una posibilidad enorme que tiene Paraguay todavía”, manifestó el dirigente.

El proyecto está en una fase inicial de investigación, por lo que no se puede hablar aún de una inversión, aunque Neufeld refirió que una obra de gran envergadura como esta se debería encarar desde una alianza público privada.

El impacto social y económico no está previsto ver a corto plazo, pues se observaría en simultáneo con el nivel de desarrollo que se vaya generando en la zona de influencia. Su efecto integral se espera en 20 a 30 años.

Beneficios. La infraestructura no está pensada para la agricultura y ganadería tecnificada, que no tienen un mayor impacto en mano de obra, como sí tendría en unidades familiares de 5 a 15 hectáreas con producción de cítricos, hortalizas y piscicultura, que no son rubros tradicionales de la Región Occidental, de acuerdo al dirigente de la ARP.

Hay aproximadamente 100.000 hectáreas que pueden aprovecharse en el centro del Chaco, sin afectar las áreas boscosas. Son tres los ríos que podrían servir de abastecimiento, pero el Río Paraguay es el que muestra un mayor potencial para llegar a las comunidades que están a unos 300 Km. Esta oportunidad se presenta como alternativa al acueducto, que presenta fallas técnicas en la infraestructura que costó USD 130 millones, situación que derivó en una propuesta de interpelación al contralor, Camilo Benítez.

Exportación. El Corredor Bioceánico se presta como vía para sacar los productos al Océano Pacífico a través de un puerto multimodal en Mariscal Estigarribia, Departamento de Boquerón, y llegar así a mercados internacionales como Estados Unidos y Europa. Las actividades en Brasil se desarrollan hasta el fin de semana.