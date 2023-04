Paraguay perdió la oportunidad de mejorar compensación por energía

Autoridades de la IB y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) resaltaron que el acuerdo representa aproximadamente USD 400 millones para Paraguay en concepto de gastos socioambientales y USD 104 millones de ahorro para la administración eléctrica por compra de energía. Sin embargo, no detallaron que los recursos están prácticamente comprometidos por obras y acuerdos en marcha.

Además, la ingeniera Mercedes Canese, ex viceministra de Minas y Energía, lamentó la reducción general de la tarifa de Itaipú. “Este Gobierno podía haberle dicho sencillamente que no a Brasil, no respecto a nuestra tarifa interna. Sí hubiera sido genial que baje la tarifa de Itaipú para la ANDE y que eso repercuta también en que se reduzca la tarifa de la ANDE para los usuarios finales”, declaró.

REGALO. Canese añadió que al aprobar una reducción generalizada, se está beneficiando al Brasil con el descuento, regalando USD 206 millones por año al gigante sudamericano, más otros USD 92 millones que ya se habían obsequiado en el 2022. “Estamos hablando del valor del orden de los USD 300 millones al año que se están regalando, incluyendo esta segunda reducción de la tarifa, por la energía que le cedemos”, cuestionó la ingeniera por no haber negociado una mejor compensación por la energía “cedida” al Brasil.

En el mismo sentido se expresó el doctor Victorio Oxilia Dávalos, si bien los números no coinciden completamente con Canese. El experto reconoció que haber logrado un acuerdo es positivo, pero las consecuencias de ese acuerdo no lo son tanto. “La energía paraguaya quedó mucho más barata para Brasil. No negociamos USD 95 millones en el 2022 y no negociamos USD 191 millones en el 2023. La pérdida de oportunidad de negociar y obtener beneficios para Paraguay, sumando las dos reducciones consecutivas de tarifa, es del orden de USD 290 millones, valor que podría haberse transformado en ingresos anuales para Paraguay”, reclamó.

Igualmente, Oxilia señaló que nada se dijo del Acuerdo Operativo que otorga prioridad a la ANDE sobre los excedentes de la IB, que rige precisamente hasta este año.

16,71 dólares por kilovatio al mes es la tarifa 2023 de la Itaipú Binacional, un valor 19,47% menos que la del 2022.

No existe reducción para el consumidor final

El titular de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, reiteró ayer en charla con Radio Monumental 1080 AM que por ahora no se puede hablar de una reducción de la tarifa de energía eléctrica para el consumidor final en Paraguay. Es más, Sosa recalcó que la tarifa actual de la ANDE es más política que técnica, y que no es económicamente viable para la entidad. Al mismo tiempo, reiteró que la nueva tarifa de la Itaipú representa un ahorro en el costo de compra de potencia de aproximadamente USD 104 millones al año. Insistió también que Paraguay accederá a más de USD 400 millones y que de este monto USD 250 millones serán para la ANDE.