Paraguay incrementó falta de participación en educación virtual

MÁS DATOS. De un 60% de niños y niñas que no llegaron a los aprendizajes mínimos esperados en matemáticas en Paraguay antes de la pandemia, la cifra puede aumentar al 80%. Los datos se basan en la comparación con el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE 2019). En toda Latinoamérica, 4 de cada 5 niños no comprenderán un texto simple. En el país, solo en tercer grado la cifra de escolares que no logren lo mínimo esperado en lectura aumentará en un 100% con respecto a logros resultados antes del Covid-19. En sexto grado, de un 80% que no logró lo mínimo esperado en lectura, el retroceso puede pasar al 90% en el último grado del segundo ciclo de la Escolar Básica; en Matemáticas, el 90% de los alumnos pueden caer por debajo del mínimo esperado en esta asignatura.