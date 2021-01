“Paraguay hace un buen trabajo”

En una entrevista concedida a Monumental AM 1080, Gutiérrez resaltó que la principal consecuencia de formar parte de una lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es la mala reputación del país, lo cual afecta a la economía. No obstante, pronosticó que este no será el caso de nuestro país. “Paraguay es un país que viene luchando contra el lavado de activos, haciendo un buen trabajo, no creo que tengan una mala calificación”, sentenció.

Además, refirió que los evaluadores consideran la efectividad del sistema antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, haciendo hincapié en las estadísticas sobre capturas o sentencias con base en la ley. “Quieren ver que haya un plan de trabajo”, añadió.