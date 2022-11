Paraguay defiende hoy en Buenos Aires la postergación de peaje

Representantes de la Cancillería, de la Administración Nacional de Navegación y Puertos, así como de los ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones e Industria y Comercio se reunirán este mediodía con autoridades argentinas en el Palacio de San Martín de Buenos Aires.

En el encuentro, la delegación paraguaya defenderá su posición de postergar por al menos 180 días la ejecución de la resolución 625/2022 del Ministerio de Transporte de Argentina, que establece una tarifa de peaje de USD 1,47 por tonelada de registro neto para el tramo Puerto de Santa Fe-Confluencia.

Sector privado. La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), que depende de la vía fluvial mencionada para transportar sus productos, acompaña la propuesta del Gobierno. “Puede ser una medida inicial para ganar tiempo mientras se busca una medida más permanente”, refirió al respecto el presidente del gremio, César Jure.

El dirigente explicó que en el tramo desde Confluencia hasta Rosario, Argentina, y Nueva Palmira, Uruguay, generalmente no se necesitan obras de dragado que garanticen la navegabilidad y que las intervenciones mínimas se realizan solo cuando se detectan bajantes muy extremas. “Un peaje para que una empresa con dragas abra canales no cambia mucho nuestro tráfico fluvial, por este motivo nosotros entendemos que no se justifica y no corresponde el pago”, insistió. En cambio el impacto para el comercio paraguayo es grande. Según Jure, el complejo agrícola podría tener un sobrecosto de entre USD 55 y 60 millones, más las importaciones de combustibles y manufacturas.

Las Cifras

55 millones de dólares es el impacto que podría tener el complejo agrícola en la exportación e importación de productos.

50 millones de toneladas de productos se proyectan transportar por la hidrovía Paraguay-Paraná para el 2030.

8.926 millones de dólares ingresaron a Paraguay el año pasado por las exportaciones, que dependen casi en su totalidad de la hidrovía.

Casi 60% de exportaciones son agrícolas

De los USD 8.926 millones que ingresaron en el 2021 por las exportaciones totales, USD 5.132 millones corresponde a rubros agrícolas, principalmente la soja y sus derivados, le siguen el maíz, el arroz y el trigo.

Especialmente la soja depende del transporte fluvial; es más, alrededor del 70% tiene incluso como destino final Argentina, en tanto que el maíz y el trigo tienen a Brasil como principal mercado y utilizan mayormente la vía terrestre.

Con más de 3.000 embarcaciones, Paraguay se posiciona con la flota fluvial más grande del mundo. No solo es importante para el comercio paraguayo, pues los servicios benefician también a Brasil, Bolivia y Argentina.