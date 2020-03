Paraguay avanza en Davis

La serie se desarrolló en el court central del Club Internacional de Tenis (CIT). Ayer en dobles el triunfo de los guaraníes Ayed Zatar y Juan Borba fue ante Yasitha de Silva y Sharmal Dissanayake por el marcador de 6-1 y 6-4.

Antes en singles, Adolfo Daniel Vallejo y Martín Vergara (ambos debutantes y de 15 años), vencieron sucesivamente a Sharmal Dissanayake y Yasitha de Silva, por 6-4, 6-4 y 7-5, 6-3.

La representación nacional jugará en el mes de setiembre en el GM2 junto a Letonia, Marruecos, Polonia, Zimbawe, Dinamarca y Estonia. Quedan por definir su clasificación: Jamaica vs. El Salvador, Bulgaria vs. Costa Rica y Guatemala vs. Túnez.