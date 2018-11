Paraguay apunta a la final

El plantel. La Selección Nacional Sub 20 mide hoy a Brasil.

La Selección Paraguaya de futsal FIFA Sub 20 disputa hoy las semifinales del Campeonato Sudamericano Juvenil que se juega en Lima, Perú.

El elenco guaraní mide a Brasil desde las 23.00 en el Polideportivo de La Videna. En la otra llave se enfrentan Argentina y Venezuela a partir de las 21.00.

El equipo nacional en la última fecha de la fase de grupos derrotó a Chile por 6 a 0 con goles de Julio Atala 2, Pedro Pascottini, José Bobadilla, Henry López y Paulo Rodríguez.

En otros compromisos, Paraguay derrotó a Perú 5-0 y perdió frente a Venezuela 0-3 y Bolivia 3-5.

En Copa Paraguay de Primera, Cerro Porteño goleó a Deportivo Recoleta por 7 a 2, en el partido de ida de cuartos de final. Deportivo Santaní cayó de local 7 a 3 ante Resistencia, y los juegos Afemec vs. Sportivo Luqueño y Olimpia vs. Colonial se jugarán tras la finalización del Sudamericano Sub 20.