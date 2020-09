Para Rojas, el objetivo del semestre es la Copa

“Es lo que nos queda en este semestre, tratar de pasar a octavos de final (...), creemos que este punto nos va a servir, porque nos quedan partidos de local donde deberemos hacer valer”, expresó Rojas charlando con Fútbol a lo Grande (1080 AM).

Sobre la expulsión sufrida, no criticó al árbitro del encuentro, sino que justificó sus jugadas. “Las amarillas fueron en jugadas muy rápidas, era una cuestión de actuar y no pensar mucho. En la segunda vi que era una jugada en donde sabíamos que el futbolista había hecho muchos goles desde ahí, entonces me patea porque me meto en el medio, porque fue sin público y con el grito de ellos el árbitro tomó la decisión de echarme”, explicó.

VALORADO. Por último, tanto él como sus compañeros aprobaron la actuación de Isidro Pitta, en un debut que le tocó al delantero de 21 años suplantando a Roque Santa Cruz en un partido de Copa. “A todos nos dejó una buena impresión, por la personalidad que demostró, a todos nos dejó la sensación de que va a ser un gran aporte”, valoró Rojas sobre Pitta, que no tuvo prácticas de fútbol en Olimpia.