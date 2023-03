Para que la ciudadanía confíe

Muchos políticos en campaña hablan de “barrer la vieja política” y empezar a hacer cambios necesarios en el país y la Justicia, sin embargo, al asumir como autoridades al parecer se les olvida la escoba. Hoy tenemos un nuevo fiscal general del Estado, quien asumió un compromiso con la ciudadanía, de devolver la credibilidad del Ministerio Público, y las expectativas de que lo cumpla están bien altas.

Justamente la semana ya empezó a hacer cambios sustanciales apenas inició su gestión, dejando un mensaje: “Los agentes fiscales concursan para hacer operativos finalmente y no para hacer oficinistas” y los fue moviendo de lugar.

Se espera bastante de Emiliano Rolón Fernández, el nuevo titular del Ministerio Público, y lo que más se ansía es que se empiecen a mover causas que llevan años de investigación sin resolución.

Explicaba bien Rolón el día de su asunción que muchas veces las investigaciones pueden llevar años, pero que no siempre puede terminar en imputación, sino que hay varias salidas alternativas.

En el artículo 301 del Código Procesal Penal, el fiscal puede pedir: La desestimación de la denuncia, criterios de oportunidad, también la suspensión condicional del procedimiento, o el procedimiento abreviado. Se puede hacer también la audiencia de conciliación, y, por último, está la opción de imputar.

Sin embargo, hay causas que siguen abiertas por años y no se dan ninguno de estos requerimientos y ya muchos lo tildaron “que los dejaron morir”, o los “cajonearon”.

Al ser consultado, el fiscal general habló de que va a evaluar estas investigaciones y ver si hubo falla en la causa.

“Es bueno que nos enteremos caso por caso por qué llevan años, qué datos precisan, qué deficiencias investigativas hay”, dijo recientemente el fiscal general.

Y menciono algunos casos. La investigación del fallido proyecto del Metrobús cumple en mayo de este año cinco años de iniciarse. Inacciones de los investigadores les valió recientemente una denuncia ante el nuevo fiscal general del Estado, porque podría quedar en la total impunidad las millonarias pérdidas que dejaron las obras inconclusas.

También están las causas abiertas contra el ex presidente de la República, Horacio Cartes, desde el 2019 y va sumando nuevas investigaciones, pero hasta ahora no se concluyó nada de si hay sospechas o no en su contra.

Recientemente, el senador Jorge Querey recordó que en abril del 2019 la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) entregó a la Fiscalía un informe extenso sobre Darío Messer, donde estaba vinculado Cartes, pero que esto no se investigó.

Dijo que, por otra parte, se había denunciado la adulteración de un informe en Seprelad que otra vez vinculaba a Cartes y Messer con el lavado de dinero. “La Fiscalía lo cajoneó”, dijo Querey y sostuvo que luego se supo que el ex titular de la Seprelad cobraba dinero del grupo Cartes.

Contó que un segundo informe fue entregado en el 2022, de nuevo sobre los vínculos del ex presidente con el contrabando cigarrillos y una red de lavado, pero dijo que esto tampoco se investigó.

Pero estas causas no son las únicas que están pendientes. Hay otras contra políticos, como denuncias contra el clan Núñez que nunca avanzaron o la causa del acta secreta de Itaipú, donde no se supo cómo terminó.

Concluyo. Ya dijeron varias veces que hay muchos desafíos para el nuevo fiscal y sí que los tiene. La ciudadanía hoy quiere confiar otra vez en la Justicia.