Para observadores de la OEA nada pone en duda resultados

Para la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA), “no existe ninguna razón que ponga en duda los resultados presentados por la autoridad electoral” sobre las elecciones generales celebradas en nuestro país el domingo.

Esta afirmación se funda en la amplia diferencia entre los resultados de los candidatos/as en contienda y el hecho de que la MOE/OEA no observó incidentes graves, interrupciones en el procesamiento de información electoral sensible, ni graves deficiencias en la cadena de custodia de material electoral. Sobre “las protestas violentas y cierres de vías”, así como denuncias en contra del proceso electoral que circularon en publicaciones de redes sociales (Grupo de Payo Cubas), la Misión afirma que se puso a la orden de las diferentes agrupaciones políticas para recibir quejas o denuncias, pero hasta ayer no recibieron ninguna.