Para hoy está fijado el juicio oral para los ex contralores

Hoy, a las 8.30, está previsto el inicio del juicio oral y público contra el ex contralor Óscar Rubén Velázquez, la ex subcontralora Nancy Torreblanca y la secretaria vip Liz Paola Duarte, a más de otros once procesados por supuesto pago irregular de salarios y horas extras, que fue denunciado por este diario y cuyo perjuicio patrimonial sería de G. 1.532.372.093.