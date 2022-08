Para gremios agropecuarios es tiempo de sanear las instituciones

Si bien los gremios productivos están cumpliendo con sus operaciones en el marco de la ley, César Jure, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, opinó que hay una falla al no reclamar la conducta reprochable de actores políticos y autoridades gubernamentales. “Pero no hay mal que por bien no venga, esperemos que esto ayude a discernir mejor sobre la calidad de las personas que vamos a incluir en las chapas y a quienes vamos a elegir para que dicten los destinos de este país”, reflexionó.

Jure sostuvo que en toda crisis hay oportunidades y que en este caso se puede mejorar, discernir y tomar iniciativas para sanear el estilo de conducción de todos los poderes del Estado. “Yo creo que si estas acciones que se están tomando sirven para tomar medidas, orientar conductas y manejarnos otra vez con principios éticos y morales en toda la gestión pública, va a traer una consolidación de todo el sistema económico y probablemente tengamos un mejor futuro también”, concluyó.

El titular de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, coincidió en la necesidad de fortalecer las instituciones, sin margen para tener dudas sobre la Justicia. Al igual que cuando Horacio Cartes obtuvo el mismo estatus de Estados Unidos, dijo que la Fiscalía debe investigar y esclarecer los hechos.

Sobre el riesgo que puede representar esta medida para la apertura del mercado norteamericano a la carne paraguaya, dijo que la decisión afecta a personas particulares y que no debería impactar en las exportaciones. “Si las instituciones no funcionan y no hacen lo que tienen que hacer, ahí sí se compromete la credibilidad del país”, alertó.

Hace menos de un mes Hugo Velázquez y su esposa, Lourdes Samaniego, quien también figura en la lista negra, asistieron a la inauguración de la Expo Mariano, en la que se ausentó el presidente Mario Abdo Benítez, a pesar de haber estado invitado.

En esa ocasión tanto la ARP como la Unión Industrial Paraguaya habían exigido el fin de la corrupción y de la impunidad.

Tan solo días después, el ex presidente Horacio Cartes fue designado también como significativamente corrupto por parte de la Embajada de los Estados Unidos, con la prohibición de ingresar a ese país.

La UIP aboga por desarrollo

Casi con el mismo tenor que cuando Horacio Cartes fue calificado por Estados Unidos como ”significativamente corrupto”, se expresó también en esta ocasión Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), sobre el caso del vicepresidente de la Nación, Hugo Velázquez.

Duarte volvió a reiterar que el sector industrial está preocupado por esta situación y aboga, sobre todo, porque que “el electoralismo no se convierta en un impedimento para el desarrollo social y económico del país”.

El titular de la UIP reiteró desde el sector empresarial el antiguo reclamo de que “la incertidumbre política sea resuelva en el marco del respeto irrestricto de las leyes y que las instituciones cumplan con su rol”.

En este momento, después de la enorme crisis que significó la pandemia, se está haciendo el mejor de los esfuerzos para salir a flote, por lo que “necesitamos más que nunca generar el escenario adecuado para la recuperación económica y para ello es fundamental que todos los actores contribuyan”, significó el industrial.