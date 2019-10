Para ex presidentes, protestas regionales no son espontáneas

Violencia. Los ex mandatarios dicen que las marchas buscan desestabilizar a los gobiernos.

Varios ex presidentes latinoamericanos denunciaron ayer que las protestas en Ecuador y Chile no fueron espontáneas, sino orquestadas para desestabilizar a los gobiernos de esos países y alguno apuntó directamente como inductor al presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Hay un programa de desestabilización del narcodictador Nicolás Maduro”, dijo el ex presidente colombiano Andrés Pastrana, uno de los ex mandatarios que participan en el IV Diálogo Presidencial organizado por Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) y la Cátedra Mezerhane del Miami Dade Collerge (MDC). “Tenemos que hacer distinciones entre lo que es una manifestación popular de protesta y la revolución de grupos políticos violentos”, señaló el ex presidente ecuatoriano Jamil Mahuad.