Para Di Tore protocolo seguro no existe; aguarda aval sanitario

Rubén Di Tore, presidente del club Libertad, no lejos de su postura de una reanudación tardía del campeonato, afirmó estar abierto a la posibilidad de una pronta apertura, siempre respetando los avales sanitarios del Gobierno. En diálogo con FALG por la 1080 AM expresó: “Yo no hablaría de tiempo, siempre y cuando las actualidades sanitarias habiliten; por su parte, el club Libertad daría el OK”, añadió además que “sabemos que ningún protocolo es 100% seguro, pero todos ya queremos empiecen lo antes posible el campeonato, en particular los futbolistas”.