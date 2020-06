Panorama complicado

Los presidentes de la División Intermedia dieron su parecer, en una encuesta hecha ayer por Fútbol a lo Grande (1080 AM), sobre la realización del torneo.

La gran mayoría vio como traba el cumplimiento del protocolo sanitario, algo que tendrá un costo alto y por eso sienten que el torneo no se realizará este año. Algunos son aún optimistas por la poca expansión del Covid en el país; hasta hoy, la APF aún no canceló el certamen como si lo hizo este año con las Divisiones Formativas y otras competiciones. Fabián Aranda, del 3 de Febrero

El titular del Rojo del Este encaró la situación desde los costos y los traslados del plantel; según el protocolo no podrían ir los jugadores en un solo bus, sino en varios para evitar el hacinamiento: “Son USD 2.000.000 en costo para todos los clubes; el transporte ahora debe ser en dos buses, el viaje no debe superar las 2 horas y eso en el protocolo es difícil para cumplir. No tiene que parar el bus, es llegar, jugar, bañarse y volver al Este”.

Erico Galeano, Dpvo. Capiatá

El Escobero es el único equipo de Intermedia que tiene el estadio habilitado, por la complejidad del protocolo es que su presidente ve imposible la realización de la competencia: “Es de imposible cumplimiento el protocolo en esta categoría. Como institución no tenemos problemas en la infraestructura, pero hay otros clubes que no podrán cumplir. En las condiciones actuales es imposible, hace dos meses lo digo y lo mantengo”, apuntó.

Rolando Safuán, Dpvo. Santaní

La distancia de los clubes del interior es un gran factor, que también lo expresó el mandamás del equipo sampedrano: “Está muy difícil, hay que ver si dan los tiempos, dependemos mucho de la Primera División. Algunos compañeros dijeron que se juegue en Asunción, somos siete equipos del interior, por lo que económicamente veo inviable, estamos haciendo el censo social, el protocolo es muy riguroso”.

Humberto Campuzano, Fndo. de la Mora

Con mucha incertidumbre, desde el Prócer del Barrio Palomar no le ven mucha viabilidad a la realización de la competencia: “A no ser que se flexibilice de forma radical el protocolo lo veo difícil, aunque estemos todos con las ganas para jugar. No perdemos la esperanza, hemos invertido para la campaña de este año”.

Víctor Duarte, del 2 de MayoDesde Pedro Juan Caballero, la complejidad es mayor por los traslados, y el 2 de Mayo a través de su presidente le baja la cortina al torneo de este año: “No se juega, eso cae de maduro, en estas condiciones el protocolo se hace imposible de cumplir por el costo elevado y para nosotros no podemos competir porque el protocolo nos dice viajar dos horas y desde Pedro Juan Caballero se nos hace imposible”.Daniel García, Fulgencio Yegros

Otro pulgar para abajo recibió desde Ñemby, que si bien demostraron las ganas por jugar, nuevamente el cumplimiento del protocolo se ve como obstáculo mayor: “Nuestra realidad es muy diferente a la Primera División. Si fuese por el protocolo y transporte, ni siquiera por las pruebas que son de costo mayor y se está trabajando para que sea costo cero, es muy difícil que se juegue. La intención está, pero las condiciones no están dadas”.

Héctor Melgarejo, Spvo. Ameliano

La cuota de realismo vino desde Barrio Jara, donde Ameliano, uno de los recién ascendidos, bajó a tierra los costos y realizó el balance: “Queremos jugar pero no podemos ser necios que para nosotros es imposible cumplir con el protocolo impuesto por la APF. De la forma en que está planteado el protocolo no se podrá jugar, el cumplimiento de esto es imposible de practicar”.

Gustavo Dávalos, de Rubio Ñu

Un tradicional equipo como Rubio Ñu ve negro el panorama, aunque saben que la necesidad está en competir y volver a Primera División: “Tenemos muchas obligaciones, no tenemos muchos recursos que nos ingresen, tenemos un protocolo muy duro. La intención del club es competir, no es negocio para nosotros estar en la Intermedia. Del 1 al 10, le doy 8 a que no jugamos, pero estamos peleando por ese 2 para poder jugar”.

Rubén Deggeller, del Atyrá FC

El optimismo brotó en Atyrá, donde su máximo directivo tras analizar los números de la pandemia a nivel país y los niveles de flexibilización, ve probable la realización del torneo: “Creo que es factible que para setiembre se pueda jugar el torneo. Soy muy optimista, es difícil, pero estoy diciendo que hay una luz que nos puede dar esperanza”.

Eriberto Gamarra, Independiente CG

También en Campo Grande se respira optimismo: “Creo que si la cuarentena va aflojando, se podría ir flexibilizando el protocolo para poder jugar. Aún no se canceló el torneo, por eso tengo esperanza”.