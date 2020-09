Pallarolas: “Duele que digan que no pasa nada”

Por otra parte expresó que “duele y molesta” del negacionista el hecho de que diga que no pasa nada con respecto a la saturación del sistema sanitario por los casos de Covid-19. Pallarolas expuso este martes en NPY que se complicó su salud y llegó a pensar que podría internarse en una sala de unidad de terapia intensiva. En ese ínterin, fue que mencionó a la población que no cree en la enfermedad y expresó su disgusto al respecto. “Es de lo que se hablaba todo el tiempo (el colapso). Eso es lo que duele y molesta de la situación de la gente, del negacionista que dice que no pasa nada y de la persona que se preocupa por lo que haga el Gobierno, por la cama, por esto y aquello”, refirió.

Dijo que la ciudadanía lo que debe hacer es cumplir los protocolos sanitarios para no llegar a hospitales en un estado crítico y abarrotar el sistema sanitario.