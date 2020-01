Pagó G. 50 millones a Mocipar SA por un automóvil que no le dieron

Al no ser adjudicada, abonó en su totalidad por el rodado; sin embargo, la empresa nunca le entregó dicho vehículo, denuncia.

Doña Anuncia, alcanzó a pagar 50 millones de guaraníes a la empresa para acceder al automóvil cero kilómetro, pero Mocipar SA fue declarada en quiebra y para la víctima se esfumaron sus sueños del auto propio.

Doña Anuncia Velázquez se encuentra enferma a raíz del presunto engaño en que cayó, más aún por el trato que recibió de parte de la mencionada empresa, según su queja. Ella menciona que cumplió con todos los requisitos para acceder al auto.

“Tenía el sueño de tener un automóvil para mis quehaceres diarios, más para ir hasta el mercado a traer mercaderías para mi despensa, pero nunca me entregaron nada, me engañaron todo el tiempo”, dice la víctima entre sollozos.

Recuerda la afectada cuando un grupo de personas de Mocipar llegó en una camioneta al barrio y comenzaron a recorrer casa por casa ofreciendo los planes. Así llegaron a su negocio y le ofrecieron los formatos de adjudicación; ella menciona que accedió al plan de automóviles.

Explica que desde el 2011 iba pagando mensualmente 750 mil guaraníes y cuando ya alcanzó a pagar el monto total establecido para acceder al rodado, sin ser adjudicada, se llevó la sorpresa de las muchas trabas que le pusieron los directivos de la empresa para retirar el vehículo.

Llegó hasta las oficinas de Mocipar, que se encuentra sobre la calle Azara y Mayor Fleitas de Asunción, para reclamar su vehículo, pero la evadieron. “Me hicieron firmar un documento, pero no me dieron ninguna copia, me dijo una chica que vuelva a la semana siguiente, pero ya nadie estaba en dichas oficinas”, denuncia.

La víctima señala que ya recurrió por diferentes medios de comunicación para denunciar el hecho, para que se sepa el calvario que está pasando desde que empezó a requerir lo que es suyo, ya que había confiado en la mencionada empresa.