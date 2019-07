Pago de arancel causaría pérdidas de USD 40 millones a maquiladoras

Cuadro indicó que desde que Itamaratí anunció la medida del cobro de aranceles en los pasos fronterizos para los productos de piezas automotrices, la AIAP está instando a sus clientes brasileños a no pagar dichas tasas, por lo que tienen sus camiones transportadores retenidos en las aduanas.

“Hoy como sector lo que estamos tratando de hacer es hablar con nuestros clientes para que no paguen este impuesto, aunque precisamos de una solución urgente, porque al tratarse de una industria Just in Time (Justo a tiempo), con stocks muy reducidos, nuestros clientes necesitan de los mismos para seguir operando en el mercado brasileño, lo que nos deja en una posición muy compleja”, explicó.

El titular de la AIAP remarcó que cuentan con 48 horas para que el Gobierno paraguayo resuelva esta situación, de lo contrario, los exportadores brasileños tendrán que empezar a pagar el arancel del 16% establecido por la Receita Federal, lo que implicarán pérdidas para los mismos y, por ende, para las fábricas de autopartes que operan en el territorio paraguayo. “La situación actual es bastante complicada porque básicamente se cambiaron las reglas de juego de un día para el otro, dijo.

Consecuencias. Esta situación hace que Paraguay deje de ser competitivo como país productor de autopartes y quede en una condición desfavorable frente a Brasil, sostuvo Cuadro. “O sea, ahora tenemos a nuestros clientes que nos dicen: ‘Cuándo mudan sus operaciones de Paraguay a Brasil, porque no nos interesa el costo que estoy pagando por los productos’, porque el 16% de arancel los paga el importador”, remarcó Cuadro.

Dijo que esto traería otra consecuencia mayor como el cierre de las fábricas de autopartes y la no instalación de otra, anunciada hace unos días.