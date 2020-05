Cerca de 400 alumnos asistían a la institución y, en su mayoría, son niños que provienen de familias en situación económica vulnerable, que sobreviven gracias a la ayuda comunitaria y ollas populares en el marco de la pandemia del Covid-19.

La directora de la escuela, Fanny Núñez, explicó que los estudiantes quedaron sin el servicio de almuerzo escolar desde que inició el año y luego, a raíz de la suspensión de clases, ya no tuvieron oportunidad para acordar la situación con el MEC.

“Desde que empezamos el año estamos esperando que se reponga el servicio de almuerzo y merienda escolar, y con la pandemia se agudizó la necesidad y los alumnos tampoco pueden recibir sus kits de alimentos”, expresó la docente en entrevista con NPY.

Lea más: Desfase entre MEC y Central deja sin merienda ni almuerzo a 105 alumnos

La directora explicó que han intentado dialogar con autoridades del MEC, pero hasta el momento no recibieron ninguna respuesta. Asimismo, refirió que conversaron con gente de la Gobernación de Central y del Municipio, pero ambas instituciones “les cerraron las puertas”.

Decepcionada con el ministro Eduardo Petta

Una de las madres dijo que se siente muy decepcionada de la gestión del ministro de Educación, Eduardo Petta, ya que hasta la fecha no recibieron ninguna ayuda del Gobierno.

Embed La pandemia y la necesidad ❌



"Entre los pobres nos damos de comer. Nadie nos ayuda", reclama esta madre.



Vivo: https://t.co/IcHtrw9408 #NPY #NosConecta #QuedateEnCasaPy pic.twitter.com/boeC5c8bC4 — NPY Oficial (@npyoficial) May 26, 2020

“Entre los pobres nos damos de comer, no tenemos ayuda de nadie y exigimos el kit de alimento de nuestros hijos. Ellos tienen derecho y es injusto que nos hagan eso porque gente que no necesita recibe y nosotros que estamos en zonas vulnerables no estamos recibiendo nada”, expresó.

La mujer indicó que diariamente la comunidad aporta los alimentos que tienen para cocinar las ollas populares, que alcanza a cerca de 300 personas que viven en la zona.

“Ya no tenemos carne ni fideos, ni siquiera poroto y ¿qué están haciendo con los USD 1.600 millones que prestaron y que van a pagar nuestros hijos? Pido encarecidamente que nos den una mano”, reclamó la mujer.

Los ciudadanos que deseen ayudar a la comunidad pueden llamar a las líneas telefónicas: (0971) 988-422 o al (0985) 790-464.