Padre denuncia no poder recuperar a su hija por argucias de abuelos

Un día en el 2013, separado ya de su ex mujer, fue a la casa donde ella vivía con sus padres, para ver a la pequeña, que tenía meses de nacida, y se encontró con que la ex suegra le había denunciado primeramente por violencia doméstica. Allí se le otorgó al hombre un amplio régimen de relacionamiento; sin embargo, la familia no le permitió ver a la niña por casi un año.

Ya en el 2015, luego de llevar días desaparecida, encuentran el cuerpo de la ex pareja, quien era escribana, con signos de autoeliminación, según varias publicaciones de medios. La niña ahí quedó con el papá.

Según su relato, un mes después de la muerte de la mamá, la familia hizo balear su auto, en el 2015. Un vecino suyo le había advertido que le querían hacer daño y lo acompañó para denunciar que le habían propuesto “darle un susto” al hombre, lo cual el vecino no aceptó y que el pedido venía de la ex suegra; pero el caso no corrió.

Tiempo después, la abuela materna hizo un juicio de relacionamiento, y que él, dijo, sin problema podían verla y llevaba a la niña con los abuelos.

“Nos mudamos a San Juan (Misiones) y empezó la pandemia; vinimos a Asunción, a verle a su abuela, pero me encuentro con una denuncia de que yo le manoseé a mi hija, y me fui preso siete meses”, lamentó el hombre, quien mostró documentos.

El fiscal Benjamín Maricevich pidió cámara Gesell, en donde la niña contó que supuestamente el padre la tocó. Sin embargo, la conclusión de la sicóloga Mirtha Gallas dice que el relato tenía pocos indicadores de credibilidad, “expresando pocos detalles de manera muy estructurada”.

A raíz de esto y con otras pruebas, se pidió sobreseimiento definitivo del hombre, pero la jueza Norma Salomón dio trámite de oposición.

Buscando la versión de la magistrada, ella aseguró que el señor está con sobreseimiento provisional solicitado por la Fiscalía adjunta y que no tiene medida cautelar alguna. Dijo, además, que ya depende de la Fiscalía reabrir la causa.

El hombre solicitó en febrero del 2021 la medida cautelar, esperando que salga la guarda. El caso está a cargo de la jueza Helem Almada, pero ella supuestamente debía denunciar cuando la niña declaró que su abuela le dijo que el hombre mató a su mamá.

ESTRUCTURA. El hombre denunció que la familia formó una estructura para sacarle a su hija, ya que contrataron a personas que él no conocía como testigos del caso.

“Le perjudicada es mi hija, teniendo papá, no tiene papá –lamentó–. No tengo restricción para verle a mi hija, pero desde el 12 de julio del 2020, yo no sé nada de ella”, dijo.

ÚH intentó comunicarse con la familia, pero no contestaron las llamadas.



A otras ex parejas hicieron lo mismo

R. M., primer esposo de la mujer (ya fallecida) también dijo a ÚH que la familia operó de la misma manera con él, ya que tuvo antes dos hijos con la escribana.

“Se están saliendo con la suya, le están sacando a su hija, así como hicieron conmigo”, dijo, con respecto al primer denunciante.

Mencionó que en cuanto al nene, los abuelos iban a la escuela como para llevarle y le decían que su papá le mató a la mamá. Según la sicóloga, el niño sufrió maltratos con los abuelos.

En cuanto a la niña, ella sí se quedó con ellos. “No me permitían verle. Desde los 12 años no puedo verla. Ella misma no quiere más; querían sacarme plata”, dijo. Sus ex suegros solicitaron la guarda del niño y pedían dinero. “Al apelar, el Tribunal anuló la resolución”. Dijo que a otra ex pareja también le denunciaron.









“El objetivo es la resolución pacífica”

Consultando a la defensora general de la Niñez, Bettina Ovando, sobre los conflictos en los que resultan víctimas los niños, aseveró: “No creemos que el ámbito penal sea un lugar para resolver conflictos familiares, ya que en temas familiares el objetivo primordial es la resolución pacífica y armoniosa de la situación”.Dijo que sí cree que hay casos en que existe ese impedimento en el relacionamiento, y a veces hasta con manipulaciones, pero también vio ocasiones en que el niño no quiere relacionarse. “El afecto se gana, no se impone”, sostuvo.