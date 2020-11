Pacientes renales del IPS de CDE preparan gran pollada

Se trata de heritroproyectina e hierro sacarato, ambos medicamentos cuestan en las farmacias locales alrededor de G. 432.000, para cada sesión. El primero cuesta G. 350.000 y el segundo G. 82.000. Cada paciente renal debe realizar tres sesiones por semana; es decir, necesitan G. 1.296.000 por semana, lo que representa un gasto de G. 5.184.000, dinero que con esta aguda crisis que vive Ciudad del Este se hace imposible de conseguir. El servicio de diálisis que ofrece el IPS a sus asegurados está tercerizado. Hay una clínica que realiza el servicio, pero la provisión de los insumos corre por cuenta de la previsional, relató Adolfo González, presidente de la comisión.

Hace tres meses que la previsional dejó de proveer los insumos debido a que se encuentra en pleno proceso licitatorio. “Pero los pacientes no pueden esperar y la necesidad es por semana y hay que comprar. Es por eso que estamos organizando una gran pollada para el sábado de la próxima semana y así juntar fondos y poder cubrir parte del costo que representa la compra de estos medicamentos”, explicó. “Hace dos meses y medio que nos faltan dos insumos básicos, el heritroproyectina e hierro sacarato, que se usa para no caer en anemia. Tengo contacto con el director médico y el presidente del IPS, no quiero juzgar a la gente, entiendo también el tema de las licitaciones y lastimosamente somos víctimas de la burocracia”, añadió al sugerir que como organización piden que se realice la compra por la vía de la excepción para cubrir la necesidad urgente, mientras concluye la licitación. WF