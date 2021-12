Pacientes oncológicos reclaman por insumos y medicamentos en CDE

Pacientes, amigos y familiares de enfermos con cáncer se movilizaron ayer frente al Pabellón Oncológico del Hospital Regional de Ciudad del Este. Denuncian la falta regular de provisión de insumos y medicamentos para pacientes oncológicos de parte del Ministerio de Salud. Señalan que unos 600 pacientes se ven directamente afectados y no están en condiciones de hacer frente a los gastos de manera particular debido al alto costo.

Destacan el trabajo de los profesionales que prestan servicio en este centro médico, pero aseguran que no pueden hacer milagro si no tienen insumos y medicamentos. “Queremos hacer llegar nuestra voz de reclamo para que nos provean de medicamentos e insumos que necesitamos. El Incan nos envían, pero que pasa, en pocas cajas, que rápidamente se termina, porque esto a crecido bastante”, relató la profesora Leonarda Arévalos, de la Asociación de Voluntarios de Pacientes Recuperados de la Unidad Oncológica del Hospital Regional de Ciudad del Este. Lamentó que ayer no contaban ni siquiera con guantes en la farmacia del hospital. El problema es grande debido a que desde su funcionamiento en mayo del año pasado, creció considerablemente la cantidad de pacientes, no solo de Alto Paraná, sino de departamentos vecinos como Caaguazú y Canindeyú. “No solo eso, tratándose de los insumos, sí o sí tenemos que preparar los insumos y entregar para nuestro tratamiento, pero qué ocurre, en la farmacia no contamos con insumos. Contamos a veces con jeringas 10 de 20 y guantes. En este momento solo se cuenta con jeringas de 10, no tienen jeringas con rosca, no tienen guantes y ni mencionar los otros insumos”, agregó. Dijo que en estas condiciones tienen que comprar los insumos. Pero el mayor problema se da con los medicamentos para los diferentes tipos de cáncer. “Estamos hablando de medicamentos con costos elevadísimos, no hay bolsillo que aguante, además el cáncer no elige edad, color ni sexo, nos puede tocar a todos por igual”.