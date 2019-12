Oviedo tomó su último tren

“Firmé contrato por un año, el 2 de enero me presentaré para empezar la adaptación. Es un paso importante, pocas veces se dan estas clases de oportunidades, iré a dejar todo por el equipo, el presidente que tuvo la fe en llevarme”, expresó Oviedo, que charló largamente con La Sobremesa de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Fidencio, con 32 años, dejó en claro lo que significa esta oportunidad en el extranjero. “Con mi edad creo que si pasaba este tren no iba a tener otro, debo aprovechar ya que no me quedan muchos años , es un club bueno, bien manejado y serio”.

Otro aspecto que resaltó el volante central, fue que las negociaciones venían desde inicio de este año, pero con mucha reserva entre ambas partes. “Meses pasados me querían llevar, pero esta vez vinieron a ver unos partidos al país y se dio la oportunidad”.

Sobre Bolívar, Oviedo venía siguiendo al club y otro tema muy importante es la altura de La Paz, de más de 3.600 metros, pero que el jugador espera aclimatarse bien.