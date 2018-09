Oviedo, molesto por bajar a la Reserva

“Me preguntaron si tenía ganas de jugar en la Reserva y les dije que no, porque no me parece una motivación. Si es que venía de una lesión, sí jugaría en la Reserva para agarrar ritmo, pero vine para jugar en Primera División. No me gustó que me dijeran eso”, expresó el ex Cerro.

Hoy se inicia la fecha 6 de la Superliga Argentina con dos partidos: San Lorenzo vs. Patronato (18.00) y Colón vs. Godoy Cruz (20.00).