Ovetense castiga duro al “12”

HOY. Resistencia vs. Guaireña (desde las 9.00) en el Tomás B. Correa. Luego (desde las 17.00), Gral. Caballero de JLM vs. Rubio Ñu en el Leandro Ovelar, Iteño vs. Trinidense en el Salvador Morga, Caaguazú vs. F. Yegros en el Federico Llamosas, RI3 Corrales recibe en su estadio a 2 de Mayo y el 3 de Febrero vs. Fndo. de la Mora. POSICIONES. Guaireña 49 puntos, 12 de Octubre y Atyrá 47, 2 de Mayo 44, Resistencia 40, Gral. Caballero JLM 37, Fndo de la Mora 36, Trinidense 35, Independiente 33, Rubio Ñu 32, Iteño 30, RI3 Corrales y Ovetense 27, 3 de Febrero 26, Caaguazú 17 y Fulgencio Yegros 16.



Tacuary triunfó y acorta distancia

En la Primera B, Tacuary venció a Colegiales 3 a 1 para acortar distancia con el líder 29 de Septiembre. Pablo Espinoza los 17’, Manuel Morel (41') y Ronald Domínguez (80’) marcaron los goles del local. Mario Ferreira (26’) descontó para la visita.

Por otro lado, Recoleta goleó a Gral. Caballero de ZC 3 a 0. Marcelo Petit, Andrés Ávalos y Brahian Rodríguez anotaron los goles y en el último juego, el 3 de Noviembre venció 2-0 a Capitán Figari con goles de Carlos Espinoza y Jair Pereira.

HOY. Desde las 16.15, C. Colón de Ñemby vs. 29 de Septiembre en el Patricio Bogarín; a las 16.20, C. Colón de JAS vs. Limpeño en el Herminio Ricardo y 3 de Febrero vs. Atlántida en el Ricardo Brugada. A las 16.30, Pilcomayo vs. Tembetary en el Agustín Báez y 24 de Septiembre vs. Martín Ledesma en el Próculo Cortázar.

POSICIONES. 24 de Septiembre 55 puntos, Ameliano 50, Tembetary 48, 24 de Septiembre y Tacuary 45.