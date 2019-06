Ovelar tilda de disparatero a Ríos y le insta a renunciar como rector

Le desafió abiertamente a que renuncie a su cargo de rector de la Universidad Nacional de Pilar, y quiso saber en qué momento ejercía.

El cuestionamiento alcanzó a varios de los senadores, ya que a criterio de Beto Ovelar hay una competencia entre quienes presentan proyectos más populistas.

Con sus declaraciones, el titular de la Cámara Alta coincide con sus demás correligionarios que no solo rechazan sino que defienden sus jugosos salarios, que rondan los G. 32 millones, sin incluir otros privilegios.

“Víctor Ríos primero creo que hay una cuestión más grave, tendría que renunciar a su condición de rector de una universidad nacional”, dijo.

“Es muy bueno ser populista y tratar de agradar a la gente, pero es una cuestión que es mucho más complicada”, alegó Ovelar.

“Ríos es senador y es rector de una universidad, independientemente que cobre o no su salario, pregunto, en qué momento cumple su tarea como rector”, increpó.

“Lo veo como un senador que está cumpliendo sus funciones, lo veo todos los días acá”, remarcó, y consideró difícil que pueda ser rector desde la distancia.

“Es un disparatero”, tiroteó, siempre en alusión a Ríos, pero no supo justificar el jugoso salario que perciben.

Indicó que se pueden analizar los sueldos, pero no de la manera que hace Ríos.

“Hay una competencia entre los congresistas de quién va a ser más populista que el otro. Hay una carrera, no sé si quieren ganarse la escalera de diamantes”, ironizó.

“Esto nos devalúa. Nuestras desprolijidades y los abusos generaron hastío, hartazgo, pero no vamos a corregir planteando disparates”, sentenció el colorado.

Concluyó que se podría hacer un abordaje más integral con la cuestión de los salarios, y que esa discusión también tiene que incluir la problemática de las jubilaciones que sigue en la polémica.

renunció al salario. A través de su cuenta en el Twitter, Ríos escribió que renunció a su salario como rector de la Universidad Nacional de Pilar, desde el 2011 hasta este año.

“No evitemos el debate sobre la falta de camas de terapia intensiva en nuestro país. Legislemos para el bien de todos”, manifestó.

“A los que me atacan en público y en privado por el proyecto de salarios, les comento que mi objetivo es simplemente solucionar el problema de la falta de camas de terapia intensiva. Nada más”, alegó el liberal.

“Tampoco pretendo hacer un show. Si me presentan una idea mejor, con gusto voy a considerar”, escribió.

“Pero mientras no me presenten o no me demuestren una alternativa mejor, voy a seguir con la propuesta”, sostuvo el parlamentario.

Remarcó que nunca atacó al Congreso, y que incluso asumió posturas impopulares para reivindicar al Senado.