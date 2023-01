Ovelar tiene un lindo akãrasy

Humberto Ovelar, entrenador de General Caballero de Juan León Mallorquín, aceptó que tiene un plantel que le da dolor de cabeza o akãrasy para hacer un armado.

Tanto sumó en calidad y cantidad que el DT mallorquino no sabe por dónde empezar: “Tenemos una cantidad importante de jugadores que nos dan un akãrasy para armar el equipo, es mejor que no tener”, indicó Ovelar en charla con FALG (1080 AM).