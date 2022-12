Ovelar: “Cartes interpretó los códigos del coloradismo”

“Horacio Cartes, siendo un colorado nuevo, interpretó mucho mejor los códigos del coloradismo que los viejos colorados. Yo enfrenté a Cartes cuando intentó una enmienda constitucional. Inicio una relación buena con él cuando es derrotado Peña y él pone todo el aparato de su movimiento para apoyar a Mario Abdo Benítez, porque muchos decíamos que era soberbio y no nos iba a acompañar. Hizo todo lo contrario, y siguió sosteniendo equipos políticos, y el segundo punto importante y determinante para que su liderazgo sea fuerte fue cuando llegó lo del segundo intento de juicio político, y fui uno de los intermediarios y me fui con Calé y Bacchetta y le dijimos que en sus manos estaba el futuro del Partido Colorado. La caída de Marito iba a significar la caída de Velázquez y Llano iba a ser un presidente provisorio porque tenía que llamar a unas elecciones y eso sí iba a significar la caída del partido Colorado y sobre la marcha asuma la posición de desbaratar y dejar el juicio político”, comentó a la 1080 AM.



Silvio Ovelar,

senador.