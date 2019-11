Ovelar afirma que las quejas de diputadas son “un gran vyrorei”

Sostuvo que no existe ningún problema en esto, y que el principal ordenador de gastos es el presidente del Congreso Blas Llano. En respuesta a la inquietud de las diputadas Kattya González y Norma Camacho, el legislador se mostró extrañado y negó que dichos recursos no puedan ser controlados.

“Es así, el ordenador de gastos es el presidente del Congreso, claro que se puede controlar, queda a cargo de Blas Llano eso. Queda a su cargo administrar esos recursos”, sostuvo. Indicó que serán enviados todos los pedidos de informes que se requieran. “Es más conociéndole a Blas Llano va a transparentar todo, se responderán todos los pedidos de informes”, expresó.

“El circuito parlamentario es el siguiente, me extraña que ella (Kattya González) no sepa. Los diputados pueden ahora predeterminar los recursos para el Senado y el Parlasur, y luego la última palabra tiene el Senado, el único momento en que el Senado establece el poder es dentro del presupuesto”, señaló. “Yo creo que se va a corregir, en el presupuesto uno puede establecer los programas de manera mas especifica, no es así como dice Kattya, es un gran vyrorei, se puede redireccionar a otro objeto de gastos, en todo caso”, dijo.