Otra vuelta de tuerca

“Quiero hablarles del anuncio que hizo hoy el embajador de EEUU. Uds. saben que es una información que tiene enorme relevancia. He escuchado la conferencia de prensa que ha dado el abogado del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, creo que ha quedado muy claro que rechazan categóricamente las acusaciones. Y como lo hemos dicho ya en el pasado cuando hubo una designación, el presidente Cartes no solamente tiene el derecho a la defensa sino la obligación por todos aquellos que confiamos en él, que trabajamos cerca de él y que sabemos que tiene la intención genuina de poder ayudar al Paraguay, y del Partido Colorado de tener un partido al servicio de todos los paraguayos”.

Un disparo al corazón financiero del ex presidente Horacio Cartes ejecutó el Gobierno de Joe Biden, al aplicarle sanciones económicas a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, dejando fuera de juego a 4 de sus innumerables empresas (Tabacos USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE). La primera consecuencia sonora fue la desvinculación de su poderoso socio chileno Andrónico Luksic (Enex).

El embajador Marc Osfield comunicó el jueves la decisión de su Gobierno de castigar a Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez “por su participación en corrupción desmedida que socava las instituciones democráticas en Paraguay”. Dieron el segundo paso casi seis meses después de haberlos designado significativamente corruptos y prohibirles la entrada al país (retiro de visa).

Un giro de tuerca que va más allá de la calificación moral de “significativamente corrupto”, que por cierto no tuvo efectos electorales. Esto es un golpe a su poder económico y con ello la intención de quebrar el fundamento de su poder político cimentado en el dinero. Así lo definieron en una larga biografía de su modus operandi. “La carrera política de Cartes se basó y continúa dependiendo de medios corruptos para el éxito”, señala el documento que revela su historia desde que puso pie en la política en 2009. Que pagó a los colorados “hasta USD 10.000” para apoyar su candidatura antes de las elecciones de 2013. Que durante su presidencia “continuó con sus esquemas corruptos, incluido el pago en efectivo a funcionarios a cambio de su lealtad y apoyo”. Que mantuvo el control sobre la formulación de políticas “a través de sobornos mensuales en efectivo, pagados a legisladores leales; los pagos oscilaron entre USD 5.000 y USD 50.000 por cada miembro”. Que en 2017, Cartes prometió 1 millón de dólares para comprar votos de legisladores para la reelección. Que, finalizado su mandato, siguió influyendo en el Congreso, “sobornando a los legisladores para dirigir los votos en su interés y apuntando a los opositores políticos, con los principales partidarios recibiendo hasta USD 50000 mensuales”.

Al vicepresidente Velázquez lo redujeron a vil mercader de manipulaciones judiciales y sobornos a quienes podrían delatarlo. “Vendió sus influencias al mejor postor”.

LO MÁS GRAVE. Si bien el bloqueo financiero que les impide hacer negocios con empresas estadounidenses o bancos o cualquier operación es un castigo severo, la acusación más grave es la vinculación con el terrorismo. Aquí ambos tienen la soga al cuello. EEUU los acusa de tener nexos con Hezbollah y señala como prueba que esta organización terrorista realizó eventos privados en el país donde los políticos hacían acuerdos de favores, vendían contratos estatales y aplicaciones legales. “Representantes de Cartes y de Velázquez han cobrado sobornos en estas reuniones”, sentencia sin atisbo de duda. Ya en julio del 2022, cuando lo designó significativamente corrupto, señalaba que este vínculo ponía en peligro la seguridad de los EEUU y la región. Una acusación mucho más comprometedora que la corrupción y el lavado de dinero.

La sombra del pedido de extradición sobrevuela en el aire. Este último y tercer paso es un proceso más engorroso porque involucra al Poder Judicial de ambos países. Además, Cartes tiene fueros y será el Senado el que apruebe o no el desafuero. Si EEUU afirma que hubo y sigue habiendo sobornos, se multiplicará por mil para evitar la cárcel. Más de un legislador se estará frotando las manos soñando con este momento.

EL MODELO HC. ¿Por qué alarma la hegemonía política y económica de Cartes, en un país donde la corrupción es sistémica desde hace décadas? Donde el modelo de gestión se basa en corrupción, prebendarismo, clientelismo y mafias diversas que controlan los tres poderes del Estado. Él no inventó el sistema. La diferencia es que en su afán de acumulación absoluta del poder, capturó al Estado gracias a su capacidad ilimitada de dinero con la que también “sedujo” al sector empresarial con quienes comparte su “éxito”.

EEUU menciona los pagos al Parlamento, pero es altamente probable que ese mismo esquema se dé en otros organismos, como la Fiscalía y el Poder Judicial, a juzgar por sus (in) acciones. La corrupción no es nueva, pero nunca antes llegó a estos niveles de convertir en asalariados a numerosos congresistas y otros funcionarios del Estado logrando con ello anestesiar todos los organismos de control. La sumisión total del poder institucional, mientras él acumula riqueza para sostener su propio sistema.

Cartes acusó recibo. Esta vez no salió a desmentir personalmente los cargos como lo hizo el año pasado, con una carta personal que incluyó video el mismo día en que fue acusado.

Santiago Peña, su ahijado político y candidato presidencial, estaba en EEUU cuando la Embajada dio la noticia. Salió a defenderlo en un video donde primero habló de sus reuniones y al final aludió al tema en tono frío, con cierta distancia, buscando desacoplarse del escándalo.

Aún correrá mucha agua bajo el puente. Por de pronto, el cartismo salió a defenderlo exigiendo pruebas y flameando la bandera de la soberanía. Resucitaron los cucos de la ideología de género, levantando humo que podrá convencer a sus seguidores, porque, está visto, sus operadores lo hacen por altos intereses.

Con sus sanciones económicas, EEUU apunta a la raíz de su liderazgo, que es el dinero. Juegan a quebrarle, a cortar la fuente del financiamiento político. Está por verse los pasos que dará, ahora que su futuro es más sombrío.

(Santiago Peña, candidato presidencial de la ANR).

LO QUE HAY QUE SABER

ABSURDO I. Mientras el país está en el foco del mundo por las acusaciones de EEUU, el presidente Mario Abdo fue a Miami al casamiento de la top model paraguaya Nadia Ferreira.

ABSURDO II. Ante la ausencia presidencial, quien dirige el país es el vicepresidente Velázquez, sancionado por EEUU por corrupto y por vinculaciones con organizaciones terroristas.

TIBIOS. La Fiscalía emitió un comunicado alegando que no prospera la causa contra Hugo Velázquez porque EEUU no responde a sus pedidos. No mencionaron las causas de Cartes.

ALGO PASA. El gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken, se sumó a la lista de candidatos cartistas renunciantes al Senado, a pesar de su ubicación privilegiada en la nómina.