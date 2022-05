Otra rabona de diputados denota desinterés hacia los proyectos

La sanción por faltar sin justificación es de G. 600.000 y por llegada tardía o retirarse sin permiso es de G. 300.000. El presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, dijo que aplicarán los descuentos salariales una vez que se haga el listado analizado de los ausentes.

El pleno no necesita de los 80 diputados para sesionar, ya que el cuórum es de 41 presentes.

Alliana calificó de irresponsables a los que, una vez más, frustraron una sesión importante, la mayoría de su propia bancada, Honor Colorado. Incluso, el llamado de la sesión extraordinaria fue a pedido de la cartista Del Pilar Medina, quien alegó que si la sesión del miércoles se levantaba por falta de cuórum sin agotarse los temas del día, se convoque nuevamente para ayer. Así se hizo, pero sin éxito.

Alliana designó al secretario administrativo, Julio Cabrera, como encargado de elaborar la lista de los diputados de cuyas dietas serán descontadas las multas.

“Esto demuestra la irresponsabilidad de algunos colegas, pero tengan la seguridad de que, desde la presidencia, vamos a tomar las medidas que correspondan. Vamos a llevar adelante los descuentos que están estipulados en nuestro reglamento interno, y esperemos que los diputados raboneros al menos vengan a marcar”, aseveró el legislador.

El diputado del Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo, señaló que es urgente tomar medidas contra los que no acuden a trabajar.

“Los diputados que no querían completar el orden del día de ayer (miércoles) pidieron convocar a sesión extraordinaria hoy (jueves), para continuar supuestamente con el orden del día. Hoy vinimos a la Cámara y ellos no, nos quedamos sin cuórum. ¡Es urgente aplicar medidas contra los que no vienen a trabajar!”, exclamó el parlamentario.

Remoción. La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, anunció que impulsará una reforma del reglamento para vincularlo al Código Laboral y habilitar la figura de remoción del diputado que no vaya a trabajar y que sea sustituido por su suplente. Recordó que durante la presidencia de Miguel Cuevas también eran frecuentes las ausencias masivas, por lo que consideró necesario tomar medidas drásticas.

Indicó que no considera que los descuentos sean suficientes y dijo estar esperanzada en que la situación cambie cuando asuma el nuevo presidente electo, el diputado liberal Carlos María López.

“La idea es vincular el reglamento interno de manera directa al Código Laboral, es decir, la persona que falta tres veces consecutivas o cinco veces de forma alternada en el año, que es motivo hoy para que un trabajador pueda ser despedido con justa causa conforme la legislación laboral; de esa misma manera se active directamente el mecanismo de remoción del diputado. Es una figura muy audaz, pero está habilitada por la Constitución Nacional donde dice que la facultad disciplinaria es nuestra”, destacó.

Kattya afirmó que es una propuesta difícil, pero no descabellada. “Es muy fácil decir ‘yo fui electo por el pueblo’ y no vengo a trabajar”, reclamó.

La diputada igualmente manifestó que si resulta complicado plantear una remoción, se podría considera al menos una suspensión sin goce de sueldo. “De esa manera a evitarnos que haya ese conflicto de que no podemos hacer revocatoria de mandato”, sugirió.

Kattya aseguró que las ausencias de ayer son una estrategia del cartismo para evitar tratar ciertos temas e incluso para llamar a una nueva sesión el martes, que ya fue anunciada por Alliana, para evitar la reunión de la comisión especial que estudia la intervención de la Gobernación del Guairá.

“Vamos a oponernos a esa convocatoria”, adelantó.

Postergados. Proyectos importantes quedaron sin tratarse, como la eliminación de los cupos de combustible para autoridades públicas o la ley de conflicto de intereses.

El diputado del PPQ, Sebastián García, dijo que muchos diputados no asisten porque se dedican a campañas políticas o negocios particulares.

“La mayoría de los diputados no viven de su salario y no les afecta que se les descuente. Lastimosamente entramos todos en una misma bolsa y los que sí nos dedicamos a esto, nos vemos bajo la misma etiqueta. Hay colegas que sí viven de este trabajo y que sí les implica un gasto tener que alquilar en Asunción y otras cosas. Hay una diferencia marcada entre unos 50 y 60 que siempre estamos y otros 20 o 25 que vienen solo porque se les baja línea”, comentó.

El diputado de Fuerza Republicana, Ángel Paniagua, dijo que la única solución es aplicar el reglamento “tocando el bolsillo de los diputados”.

Autoprivilegiados. Además de ausentarse impunemente, la Cámara de Diputados aprobó el miércoles un proyecto de modificación del reglamento que posibilita que puedan asistir a las reuniones de las comisiones de forma virtual, en caso de tener impedimentos para estar de manera presencial.

Esto debido a las recurridas ausencias en las sesiones de las comisiones. Llama la atención que haya sido aprobado justo en un periodo electoral.

Se modificaron los artículos 110, 125, 126, y 177, bajo propuesta del proyectista, el diputado liberal Manuel Trinidad. Los tres primeros son formalidades de las sesiones del pleno, adaptadas a la pandemia, que retornan a la versión original.

Pero el artículo polémico fue el último, que habla de que las comisiones asesoras puedan ser mixtas. El liberal Celso Kennedy propuso que todas las sesiones sean grabadas, y así se aprobó.

El diputado de Fuerza Republicana, Hugo Ramírez, indicó que muchos parlamentarios del interior tienen que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta Asunción e hizo alusión al proyecto que elimina los vales de combustible, como un golpe más para este sector. “Estamos a punto de sacarles el cupo de combustible así que es un motivo para que las sesiones puedan ser virtuales”, insistió.

Muchos, como Kattya González, reclamaron que a pesar de contar con un salario de más de 32 millones de guaraníes, se quejen de asistir al trabajo alegando que no tienen dinero suficiente.

El cartista Walter Harms dijo que los argumentos en favor de este proyecto son paupérrimos y que todos sabían cuáles eran las condiciones cuando fueron elegidos.

Se resisten a eliminar vales y quedó colgado el proyecto por ausencias

Uno de los proyectos más importantes que quedaron sin tratar por la rabona de los diputados fue el que elimina los cupos de combustible.

En total existen cuatro propuestas, una de ellas, de Kattya González, que propone sanciones por la asignación además de la eliminación. El otro es del colorado Basilio Núñez; el tercero, del liberal José Rodríguez y el cuarto, el que tiene media sanción del Senado, que es el que tiene preferencia de la mayoría, principalmente del cartismo.

“Nuevamente sin cuórum para la sesión extraordinaria de hoy jueves en Diputados. Por cuarta vez consecutiva el proyecto de eliminar los cupos de combustible que había presentado queda sin tocarse. ¡Que siga la joda!”, reclamó Rodríguez.

Pedro Alliana negó que este sea el motivo por el que se levantó la sesión, señalando que la bancada de Honor Colorado ya sabe que no recibirá sus cupos por decisión propia. No obstante, indicó estar en contra de que sea eliminado en este periodo, y propuso dejarlo para el siguiente.

