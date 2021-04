OTEP exige suspensión de clases presenciales al MEC

Los docentes sostienen que tomaron esta medida debido al alto contagio de Covid-19 y la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Juana Larrea, secretaria general de la OTEP, refirió que exigen al MEC la suspensión de las clases presenciales por la situación crítica de contagios masivos. “Nosotros solicitamos la suspensión mientras dure esta situación porque sabemos que los hospitales están colapsados y si hay nuevos contagios no tenemos donde irnos, no hay terapia, no hay oxígeno ni camas y todos esos problemas. Por ende pedimos la suspensión hasta que se regularice la situación sanitaria”, expresó.

Larrea mencionó que hasta la fecha desde que empezaron las clases presenciales se registran 113 docentes fallecidos. “Sabemos que los niños son asintomáticos y pueden llevar el virus a sus casas, o de sus casas a la escuela y eso es un riesgo que estamos corriendo”, destacó.

MATERIALES FÍSICOS. La vocera de OTEP aseveró que el MEC debe de facilitar las clases virtuales para que los chicos que no cuenten con internet también puedan participar. “Nosotros lo que pedimos es que el Ministerio de Educación, por ejemplo, autorice al comité de riesgo suspender las clases si es que eso corresponde, pero el MEC no se responsabiliza y entonces tira la pelota al comité. Las clases virtuales no funcionan en lugares donde no hay cobertura entonces el MEC tiene que pronunciarse y responsabilizarse del desarrollo de clases para que ningún niño se quede sin dar las clases durante esta pandemia y ellos tienen que distribuir materiales físicos ya sea cuadernillos o imprimir los materiales de la plataforma”, expresó. Destacó que se están responsabilizando los padres de familia de la inversión y también los docentes, que pagan el internet que se utiliza para poder dar clases y que los niños puedan recibir también las tareas.

Hoy presentarán una nota al IPS exigiendo garantías de medicamentos para los asegurados de la previsional.