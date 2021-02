OTEP anuncia clases presenciales solo en escuelas con bioseguridad

"De las conversaciones y reuniones surgió la decisión del retorno gradual y de manera segura a las clases presenciales en escuelas que estén en condiciones de salubridad", dijo el secretario general de la OTEP, Gabriel Espínola, en conferencia de prensa.

El docente detalló que solo el 30% de las 8.700 instituciones a nivel país comenzarán las clases. ''Se dará el retorno gradual de manera segura a la presencialidad'', remarcó Espínola.

Mientras que deberán esperar aquellas instituciones que no estén en condiciones para el cumplimiento de los protocolos sanitarios en el marco de la pandemia del Covid-19. "Las que no están en condiciones no van a iniciar ni siquiera las clases virtuales", aseveró.

Puntualizó que para desarrollar las clases también es necesario contar con una buena conectividad y capacitar a los docentes para que puedan acompañar progresivamente este modo de enseñanza.

Son muchos los padres que decidieron optar por las clases presenciales, ya que no tienen la posibilidad de acceder a una computadora ni internet, para que los niños puedan desarrollar tranquilos sus materias.

Salud ya emitió varios cuidados y recomendaciones para un retorno seguro a clases. Es importante que las aulas tengan una reducida cantidad de estudiantes, mantenerse ventiladas, con puertas y ventanas abiertas, aunque el acondicionador de aire esté encendido.

Para el ingreso a la institución educativa se deberán activar todos los filtros de supervisión, para la medición de temperatura y la captación inmediata de sintomáticos.