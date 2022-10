Osmar Legal denuncia ataque personal de Masi y senadora lo tilda de cartista

El fiscal Osmar Legal se defendió ayer de las acusaciones que lanzaron en su contra en el Senado donde mañana en el plenario tratarán un proyecto para denunciarlo ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por dilatar varios casos emblemáticos. Legal dijo que es víctima de un ataque personal de la senadora Desirée Masi, quien le respondió y le tildó de “cartista” y “mentiroso”.

Según Legal, las críticas a su trabajo responden a cuestiones políticas y que en un sistema republicano debe haber independencia de poderes. “En realidad a mí no me preocupa las denuncias que presenten, según escuché, son causas complejas que supuestamente no tienen una línea investigativa”, dijo.