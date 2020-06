Óscar González Daher ahora quiere libertad en el caso audios

El jueves, en la audiencia preliminar por la otra causa, el ex legislador colorado logró su libertad ambulatoria, pero no puede salir en libertad porque tiene arresto domiciliario en el caso de los audios, por lo que ahora pide revisión de medidas.

Según el escrito presentado por la abogada Sara Parquet, se acreditó fehacientemente que se sometió al proceso penal y colaboró con la investigación, además de tener suficiente arraigo.

Con ello, requirió que fuera beneficiado con una medida menos gravosa, como la libertad ambulatoria, ya que en estos momentos contaba con el arresto domiciliario.

Además, la abogada cita que también fue beneficiado con la libertad ambulatoria en el proceso por supuesto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, donde afrontará juicio oral.

El presidente del Tribunal de Sentencia que le juzgará, Juan Carlos Zárate, fijó la audiencia para el próximo 22 de junio a las 10:30, donde estudiará junto con los demás miembros el pedido de la defensa.

El juicio oral y público se realizará el próximo 10 de setiembre a las 07:30, en los tribunales.

Junto al ex senador, en la misma causa serán juzgados el también ex legislador Jorge Oviedo Matto, a más del ex secretario del JEM, Raúl Fernández Lippmann, y el ex ministro Carmelo Caballero.

En la causa, radio Abc Cardinal había publicado audios cuyas conversaciones desnudaron cómo supuestamente se negociaban varias causas, conforme con la acusación del Ministerio Público.