Orué confirma que hay inconsistencias en documentos de cuatro distribuidoras

Apuntó que no podía entrar en muchos detalles ni dar a conocer a las empresas que están en etapa de fiscalización. “Pero sí estamos encontrando inconsistencias como ya se publicó. No puedo adelantar nada porque estamos en etapa de fiscalización. Se puede estimar eventualmente que puede ser multimillonario”, recalcó.

Orué admitió que esta investigación también está relacionada con la aplicación del ISC a las naftas importadas, tema en el cual tienen marcadas diferencias con las distribuidoras, quienes sostienen que no corresponde y que podría desembocar en un aumento de precios. La vigencia de la nueva disposición fue postergada.

Estimó que la fiscalización estaría teniendo resultados dentro de un mes y que el resto de las empresas del sector están dentro de los números o no tienen inconsistencias relevantes.

La tipología que se estaría manejando, de constatar que hubo irregularidades es de defraudación, a partir de que como el propio Orué mencionó, se trataría de venta de un producto que no haya sido importado, con lo cual se estaría mintiendo.

PRÓRROGA. Por su parte, el ejecutivo de Barcos y Rodados, Raúl Fretes, refirió que no sabe qué empresas están siendo fiscalizadas por la SET. Igualmente, refirió que no cree que las inconsistencias de las que se hablan tengan que ver con el ISC que pretende cobrar por las naftas la SET. Sobre el punto, dijo el 30 de junio vence la prórroga de entrada en vigencia de lo que Hacienda pretende cobrar por las naftas. Adelantó que solicitarán una nueva postergación debido a que no hay nada definido sobre levantar el cobro del ISC a la nafta virgen que, de hecho, ya se paga con la importación y de su mezcla con el alcohol y se establecen los octanajes.