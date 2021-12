Ortiz vuelve a sonar

El golero de la Albirroja aún tiene contrato con el Once Caldas de Colombia y a principio de temporada fue opción para reforzar la plantilla tras la grave lesión de Rodrigo Muñoz, que ahora culminó su vínculo con el Azulgrana, por lo que toma fuerza.

La Directiva de Cerro sigue barajando opciones para reforzar el ataque, ante la salida de los argentinos Mauro Boselli y Federico Carrizo.

DENUNCIA DE ULLÓN. En charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), Julio Ullón, candidato a presidente, informó que denunció al presidente del Tribunal: “Pedimos la intervención a la oficina administrativa de socios del club Cerro Porteño por indicios de fraude y manipulación preelectoral. Denunciamos que los socios no se pueden poner al día vía web y el oficialismo pone al día a socios que no lo son”.

Ullón además viajará a España para reunirse con Gutti: “Quiero abordar más en nuestro proyecto y a mi vuelta de España juntarme con Rubén Recalde, tenemos buenos proyectos para el club y lo ideal será unirnos”.



El portero de 32 años ya estuvo antes en el interés de Cerro Porteño.