Oriental triunfa e igualdad en Roque

La primera de Oriental. Por Antonella Sánchez (*). En barrio Jara, Oriental con el doblete de Éver Alfaro triunfó ante el 1º de Marzo por 2 a 1. Estadio: Toribio Vargas, de Tacuary (local Oriental). Goles: 38’ y 70’ Éver Alfaro (O); 32’ Jorge Osorio (1ºM). Amonestados: 71’ Carlos González (O); 49’ Jorge Martínez y 68’ Alan Díaz (1ºM). Recaudación: G. 540.000 por 36 pagantes.

Más rojas que goles. Por Fernando Noceda (*). Humaitá y Silvio Pettirossi igualaron 0-0, en un juego donde se olvidaron de meter la pelota dentro del arco, pero sí metieron mucha pierna fuerte. Estadio: Pioneros de Corumba Cué, de Roque Alonso (local Humaitá). Gol: No Hubo. Amonestados: 7’ Tobías Rolón, 16’ y 39’ Emilio Gayoso, 39’ Matías Martínez y 78’ Nicolás Meza (H); 7’ Eulogio Tintel, 42’ y 68’ Wilson Encina, 92’ Eligio Antúnez (SP). Expulsados: 39’ Emilio Gayoso (H); 68’ Wilson Encina (SP). Recaudación: G. 1.365.000 por 91 pagantes.

Cuatro juegos. Hoy juegan cuatro lances, todos desde las 15.00: Pinozá vs. Benjamín Aceval, Sport Colonial vs. Valois Rivarola, Juventud vs. Olimpia de Itá y 12 de Octubre SD vs. Gral. Caballero CG. Principales posiciones: Olimpia de Itá (-1) y Benjamín Aceval (-1) 6, Humaitá 5 puntos. (*) Cronistas FA.