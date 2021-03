Oposición presenta libelo con fuerte presión a cartistas por una postura

Si bien no se hizo pública la documentación, las acusaciones se centran en el mal desempeño de funciones para ambos mandatarios. Abdo, por la ineficiente gestión de la crisis sanitaria en la pandemia, y Velázquez, por no cumplir con su compromiso como nexo con el Legislativo al anunciar una reforma del Estado para reducir gastos públicos que no fue ejecutada.

El diputado liberal Celso Kennedy manifestó que se presentan dos libelos porque sus funciones constitucionales son diferentes.

Para el juicio político se requieren de 53 votos y hasta el momento se cuenta con 37, que corresponden a 29 liberales y 8 de la multibancada, para el presidente. Sin embargo, no se tiene asegurado el apoyo de Hagamos, con dos diputados, para enjuiciar al vicepresidente.

Todo apunta a que esta podría ser la postura de la bancada de Honor Colorado, con 22 miembros, que pretende destituir a Abdo y salvar a Velázquez. Alegan que la doble acefalía no es constitucional.

Kennedy recordó, no obstante, que en 1999 ya se tuvo precedente y se siguió una línea de sucesión, pero aclaró que no es responsabilidad del Congreso resolverlo.

“Eso es simplemente hablar de un juicio para satisfacer cúpulas políticas. La intención de la multibancada liberal y demás es que el juicio sirva para satisfacer el clamor popular”, afirmó Kennedy.

El diputado liberal indicó que están encarando con responsabilidad el proceso para que no se den excusas para mantener al Gobierno. Indicó que, desde el cartismo, es posible que por comodidad del poder respondan a las cúpulas, pero no podrán hacerlo por mucho tiempo con la ciudadanía, aludiendo que serán afectados en las municipales. “Si no se comprometen a solucionar los problemas del país a través del juicio político, no es cierto que solo algunos colorados son responsables, si ellos no votan por este juicio son responsables de la administración del Poder Ejecutivo”, insistió.

La diputada del Partido Encuentro Nacional (PEN), Kattya González, repudió las posturas tibias. “Los ciudadanos no se manifiestan por prebendas, chorizo ni por cerveza. (…) Con esta movilización se ha logrado unir a toda la oposición, suponemos que se unirán los colorados que se comprometan responsablemente con el país”, expresó.